Роспотребнадзор посоветовал туристам не есть сырые фрукты в странах с вирусом Нипах

Роспотребнадзор напомнил туристам о мерах предосторожности при поездках в страны с вирусом Нипах и посоветовал не есть сырые и непастеризованные продукты. Сообщение опубликовали в телеграм-канале ведомства в воскресенье, 8 февраля.

В первую очередь путешественникам рекомендуют отказаться от неочищенных сырых фруктов и свежевыжатых соков, которые могли контактировать с летучими мышами. Продукты перед употреблением советуют тщательно мыть, а от непастеризованной еды лучше полностью воздержаться.

Туристам также советуют избегать контактов с летучими мышами и не трогать животных. Не рекомендуется посещать свинофермы и зоорынки в регионах, где регистрируют инфекцию. Отдельно подчёркивается важность соблюдения личной гигиены.

В РФ случаев заражения вирусом Нипах сейчас нет, подчеркнули в Роспотребнадзоре. Поводом для публикации стали сообщения о смерти женщины с этим диагнозом в Бангладеш.

Вирус Нипах впервые выявили в 1999 году в Малайзии. Позже заболевание регистрировали в Бангладеш, Индии и Сингапуре, а по данным ВОЗ, сейчас вирус циркулирует также в Камбодже, Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде, Гане и на Мадагаскаре. При появлении температуры, кашля, головной или мышечной боли, а также неврологических симптомов после поездки туристам советуют срочно обратиться к врачу и сообщить, в каких странах они были.