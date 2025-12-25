Кардиолог рассказал, как правильно спать и какими заболеваниями грозит ночь бодрости

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Бессонные ночи увеличивают риск гипертонии на 7-30%, диабета второго типа — на 30% и аритмии — на 15-17%. Об этом в своём телеграм-канале рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Взрослый человек должен отдыхать по семь-девять часов в сутки. Привычку отсыпаться на выходных лучше исключить. Кроме того, надо ложиться и вставать в одно и то же время. Идеальная атмосфера для сна — темно, тихо и прохладно (+18-20 °С).

«За час до сна убираем ленту, сериалы и ноутбук. Синий свет тормозит мелатонин. После обеда меньше кофе. Алкоголь только портит структуру сна и мешает восстановлению. Остановки дыхания могут указывать на возможное апноэ. Это скачки давления, аритмии и риск инсульта. Идём к сомнологу, не тянем», — рекомендовал Тамаз Гаглошвили.