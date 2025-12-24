В четверг в Калининграде распахнёт двери резиденция Деда Мороза

С 25 декабря в Калининграде будет принимать гостей резиденция Деда Мороза. Навестить главного зимнего волшебника можно будет на «Ростех Арене». Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Калининградская резиденция Деда Мороза будет устроена в соответствии со всеми канонами: обещают снежную атмосферу, обаятельного хозяина, горячий чай и сладкие подарки для гостей.

Предусмотрена и интерактивная часть. Посетители смогут попробовать загадать спортивное желание на 2026 год — например, победить в соревнованиях, выиграть медаль или получить новую форму. Для этого нужно записать короткое видео прямо в резиденции, выложить его у себя во «ВКонтакте» и отметить хэштегом #РостехАренаИсполняет. За участие каждый получит вкусный сюрприз от Деда Мороза.

Самые необычные и креативные ролики появятся в официальных соцсетях «Ростех Арены». Среди всех участников дополнительно разыграют кроссовки, худи, футболки, шопперы, бутылки и творческие наборы. Итоги подведут 12 января.

Резиденция будет работать на территории «Ростех Арены» с 25 декабря по 6 января. С 25 по 30 декабря гостей ждут с 16:00 до 20:00, 31 декабря — с 12:00 до 16:00, а с 1 по 6 января — снова с 16:00 до 20:00.