Дед Мороз ждёт: где и когда в Калининграде пройдут праздничные гуляния

12:53
Дед Мороз ждёт: где и когда в Калининграде пройдут праздничные гуляния - Новости Калининграда | Фото: архив «Клопс»
Фото: архив «Клопс»

В Центральном парке Калининграда на каникулах пройдут новогодние гуляния. Гостей приглашают 2 и 7 января на площадку у памятника Мюнхгаузену. Об этом сообщает «Дирекция ландшафтных парков».

Принять участие в празднике могут дети и их родители. Вход на все мероприятия свободный.

  • 2 января с 14:00 до 17:00

В программе — ростовые куклы, конкурсы, хороводы, игры, танцы и бесплатная фотостойка. Состоятся также мастер-классы по изготовлению объёмных новогодних открыток и прозрачных ёлочных шаров. «Каждый унесёт домой неповторимое украшение, выполненное своими руками», — обещают организаторы.  

  • 7 января с 12:00 до 15:00

Запланированы игры, танцы и праздничный хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. На мастер-классах можно будет изготовить бутылочки с пожеланиями и экосвечи из вощины. «Прихватите хорошее настроение и улыбки — вместе сделаем праздники ярче и добрее!» — говорится в анонсе.

Мастер-классы пройдут на территории джелатерии «Лабар» (дальний зал).

Тема:
Новый год 2026
