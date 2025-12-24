Дед Мороз ждёт: где и когда в Калининграде пройдут праздничные гуляния

В Центральном парке Калининграда на каникулах пройдут новогодние гуляния. Гостей приглашают 2 и 7 января на площадку у памятника Мюнхгаузену. Об этом сообщает «Дирекция ландшафтных парков».

Принять участие в празднике могут дети и их родители. Вход на все мероприятия свободный.

2 января с 14:00 до 17:00

В программе — ростовые куклы, конкурсы, хороводы, игры, танцы и бесплатная фотостойка. Состоятся также мастер-классы по изготовлению объёмных новогодних открыток и прозрачных ёлочных шаров. «Каждый унесёт домой неповторимое украшение, выполненное своими руками», — обещают организаторы.

7 января с 12:00 до 15:00

Запланированы игры, танцы и праздничный хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой. На мастер-классах можно будет изготовить бутылочки с пожеланиями и экосвечи из вощины. «Прихватите хорошее настроение и улыбки — вместе сделаем праздники ярче и добрее!» — говорится в анонсе.

Мастер-классы пройдут на территории джелатерии «Лабар» (дальний зал).