Девы узнают неожиданную правду, а Рыбы получат шанс начать всё заново: таро-расклад на вторник, 21 июля

Девам предстоит разобраться в ситуации, которая долго оставалась неясной, а Рыбы смогут пересмотреть решение, принятое раньше. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 21 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на сомнения в искренности нового поклонника.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление идеи, которая даст толчок карьерному развитию.
- Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о необходимости обратить внимание на зажимы в теле и последствия постоянного напряжения.
Телец
- Любовь (Двойка Кубков): обещает восстановление взаимопонимания после недавней дистанции с партнёром.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из ситуации, которая долго ограничивала ваши карьерные возможности.
- Здоровье (Король Пентаклей): указывает на пользу стабильного режима питания и контроля хронических состояний.
Близнецы
- Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности в отношениях или попытке скрыть настоящие чувства.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает финансовую самостоятельность или результат, которым можно гордиться.
- Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает постепенное восстановление после эмоционального истощения.
Рак
- Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует сложный выбор, сомнения или несогласие в паре.
- Профессиональная сфера (Император): указывает на укрепление позиции и получение поддержки человека с влиянием.
- Здоровье (Звезда): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Королева Мечей): предрекает разговор, где придётся честно обозначить свои границы.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает улучшение финансовой ситуации.
- Здоровье (Дьявол): указывает на необходимость пересмотреть привычки, которые вредят организму.
Дева
- Любовь (Луна): символизирует тайные переживания, сомнения или чувства, которые пока не получили выхода.
- Профессиональная сфера (Суд перевёрнутая): говорит о задержке решения или возвращении к вопросу, который считался закрытым.
- Здоровье (Умеренность): указывает на важность восстановления режима сна.
Весы
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает окончательное расставание с прошлым.
- Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность самостоятельно добиться результата благодаря своим навыкам.
- Здоровье (Девятка Мечей): говорит о тревожных мыслях, которые могут мешать полноценному отдыху.
Скорпион
- Любовь (Башня): указывает на событие, которое резко изменит привычную динамику отношений.
- Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует стабильный доход или выгодное предложение.
- Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предупреждает о снижении энергии.
Стрелец
- Любовь (Солнце): обещает приятное общение, радостную встречу или признание в чувствах.
- Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о нежелании продолжать борьбу за своё место или проект.
- Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость снизить темп и прислушаться к состоянию организма.
Козерог
- Любовь (Десятка Кубков): символизирует гармонию в семье, разговоры о совместном будущем или важное событие среди близких.
- Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предрекает задержки в делах и необходимость пересмотреть планы.
- Здоровье (Туз Мечей): указывает на важность диагностики и внимательного отношения к тревожным симптомам.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о споре, который поможет выяснить настоящие желания друг друга.
- Профессиональная сфера (Мир): обещает завершение сложного этапа и переход к новым задачам.
- Здоровье (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о накоплении эмоционального напряжения.
Рыбы
- Любовь (Смерть): предрекает завершение старой истории и возможность начать отношения с чистого листа.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на продуктивную работу в команде и поддержку коллег.
- Здоровье (Колесо Фортуны перевёрнутая): говорит о нестабильном самочувствии и необходимости внимательнее относиться к сигналам организма.