Девы узнают неожиданную правду, а Рыбы получат шанс начать всё заново: таро-расклад на вторник, 21 июля

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Девам предстоит разобраться в ситуации, которая долго оставалась неясной, а Рыбы смогут пересмотреть решение, принятое раньше. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 21 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Кубков перевёрнутая): указывает на сомнения в искренности нового поклонника. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): предрекает появление идеи, которая даст толчок карьерному развитию. Здоровье (Четвёрка Пентаклей): говорит о необходимости обратить внимание на зажимы в теле и последствия постоянного напряжения.

Телец

Любовь (Двойка Кубков): обещает восстановление взаимопонимания после недавней дистанции с партнёром. Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей перевёрнутая): символизирует выход из ситуации, которая долго ограничивала ваши карьерные возможности. Здоровье (Король Пентаклей): указывает на пользу стабильного режима питания и контроля хронических состояний.

Близнецы

Любовь (Семёрка Мечей): говорит о недосказанности в отношениях или попытке скрыть настоящие чувства. Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): предрекает финансовую самостоятельность или результат, которым можно гордиться. Здоровье (Пятёрка Кубков перевёрнутая): обещает постепенное восстановление после эмоционального истощения.

Рак

Любовь (Влюблённые перевёрнутая): символизирует сложный выбор, сомнения или несогласие в паре. Профессиональная сфера (Император): указывает на укрепление позиции и получение поддержки человека с влиянием. Здоровье (Звезда): хорошее самочувствие.

Лев

Любовь (Королева Мечей): предрекает разговор, где придётся честно обозначить свои границы. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает улучшение финансовой ситуации. Здоровье (Дьявол): указывает на необходимость пересмотреть привычки, которые вредят организму.

Дева

Любовь (Луна): символизирует тайные переживания, сомнения или чувства, которые пока не получили выхода. Профессиональная сфера (Суд перевёрнутая): говорит о задержке решения или возвращении к вопросу, который считался закрытым. Здоровье (Умеренность): указывает на важность восстановления режима сна.

Весы

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): предрекает окончательное расставание с прошлым. Профессиональная сфера (Маг): обещает возможность самостоятельно добиться результата благодаря своим навыкам. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о тревожных мыслях, которые могут мешать полноценному отдыху.

Скорпион

Любовь (Башня): указывает на событие, которое резко изменит привычную динамику отношений. Профессиональная сфера (Королева Пентаклей): символизирует стабильный доход или выгодное предложение. Здоровье (Паж Жезлов перевёрнутая): предупреждает о снижении энергии.

Стрелец

Любовь (Солнце): обещает приятное общение, радостную встречу или признание в чувствах. Профессиональная сфера (Семёрка Жезлов перевёрнутая): говорит о нежелании продолжать борьбу за своё место или проект. Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость снизить темп и прислушаться к состоянию организма.

Козерог

Любовь (Десятка Кубков): символизирует гармонию в семье, разговоры о совместном будущем или важное событие среди близких. Профессиональная сфера (Колесница перевёрнутая): предрекает задержки в делах и необходимость пересмотреть планы. Здоровье (Туз Мечей): указывает на важность диагностики и внимательного отношения к тревожным симптомам.

Водолей

Любовь (Пятёрка Жезлов): говорит о споре, который поможет выяснить настоящие желания друг друга. Профессиональная сфера (Мир): обещает завершение сложного этапа и переход к новым задачам. Здоровье (Король Кубков перевёрнутая): предупреждает о накоплении эмоционального напряжения.

Рыбы