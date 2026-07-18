15:16

Не обижай дочь и не смотри долго в зеркало: приметы на 19 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 19 июля отмечается Сысой Погребник, когда принято почитать египетского подвижника, жившего в V веке. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 19 июля:

  1. долго смотреть в зеркало без причины — можно потерять красоту и навлечь на себя болезни; 
  2. ругать и обижать детей, особенно дочерей; 
  3. оставлять окно открытым — лунный свет унесёт счастье из дома. 

Народные приметы на 19 июля:

  1. ночью на небе ярко светит Луна и отливает зелёным цветом — через пару дней начнётся дождь; 
  2. жёлтые облака обещают продолжительные осадки; 
  3. с крон деревьев опадают листья — осень придёт раньше обычного. 
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