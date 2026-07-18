Не обижай дочь и не смотри долго в зеркало: приметы на 19 июля

В народном календаре 19 июля отмечается Сысой Погребник, когда принято почитать египетского подвижника, жившего в V веке. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 19 июля:
- долго смотреть в зеркало без причины — можно потерять красоту и навлечь на себя болезни;
- ругать и обижать детей, особенно дочерей;
- оставлять окно открытым — лунный свет унесёт счастье из дома.
Народные приметы на 19 июля:
- ночью на небе ярко светит Луна и отливает зелёным цветом — через пару дней начнётся дождь;
- жёлтые облака обещают продолжительные осадки;
- с крон деревьев опадают листья — осень придёт раньше обычного.