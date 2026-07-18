Рыбы выдохнут, а Овен успокоится: расклад Таро на субботу, 18 июля, для всех знаков

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Суббота — день, когда хочется отвлечься от рабочей суеты и провести время в своём ритме. Сегодня Луна находится в Стрельце, пробуждая жажду приключений и новых впечатлений, но при этом многие знаки почувствуют потребность в покое. Карты Таро подскажут, как провести этот день с максимальной пользой — где стоит проявить активность, а где, напротив, лучше замедлиться и восстановить силы.*

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Туз Кубков (вдохновение)

Суббота принесёт вам волну тёплых эмоций. Карта Туза Кубков символизирует новое чувство, вдохновение или приятную встречу. Сегодня ваше сердце будет открыто, и вы сможете принять любовь или просто насладиться гармонией с собой. Отличный день для свиданий, творчества или общения с близкими. Позвольте себе быть нежным и уязвимым — это не слабость, а сила.

Телец

Карта: Мир (гармония)

Суббота принесёт вам долгожданное ощущение завершённости. Карта Мира говорит о том, что вы находитесь в гармонии с собой и окружающим миром. Это день, когда можно насладиться плодами своих трудов и просто порадоваться тому, что есть. Отличное время для путешествий, встреч с друзьями или просто для отдыха. Всё идёт так, как надо.

Близнецы

Карта: 5 Мечей (конфликт)

День может принести разногласия или напряжённые разговоры. Карта 5 Мечей предупреждает, что кто-то может попытаться втянуть вас в спор или конфликт. Постарайтесь сохранять спокойствие и не принимайте всё близко к сердцу. Возможно, победа сегодня не стоит затраченных усилий. Лучше отступить, чем тратить энергию на бессмысленное соперничество.

Рак

Карта: Жрица (интуиция)

Сегодня ваша интуиция будет работать на полную мощность. Карта Жрицы призывает вас прислушаться к внутреннему голосу — он подскажет правильный путь. Суббота — идеальный день для медитации, размышлений или просто для того, чтобы побыть в тишине. Вы можете получить важный знак во сне или через случайные совпадения. Доверьтесь своему шестому чувству.

Лев

Карта: Колесница (успех)

Суббота обещает быть динамичной и успешной. Карта Колесницы говорит о том, что вы готовы управлять своей жизнью и двигаться к цели. Отличный день для поездок, встреч и решения важных вопросов. Ваша уверенность и решимость приведут вас к победе. Главное — не распыляться и сохранять контроль над своими эмоциями.

Дева

Карта: Отшельник (тишина)

Суббота призывает вас остановиться и побыть наедине с собой. Карта Отшельника говорит о необходимости перезагрузки. Возможно, неделя была слишком шумной, и вам нужно восстановить силы. Займитесь тем, что приносит покой: чтением, прогулкой или просто размышлениями. Ответ на важный вопрос придёт именно в тишине.

Весы

Карта: 6 Кубков (ностальгия)

День будет наполнен тёплыми воспоминаниями. Карта 6 Кубков символизирует встречу со старым другом, приятные воспоминания или возвращение к тому, что когда-то приносило радость. Это хороший день для общения с семьёй или просмотра старых фотографий. Не застревайте в прошлом, но позвольте себе немного тепла.

Скорпион

Карта: Башня (перемены)

Суббота может принести неожиданные события, которые перевернут ваши планы. Карта Башни говорит о разрушении старых структур и освобождении от иллюзий. Не сопротивляйтесь — то, что рушится, уже перестало быть нужным. Примите перемены с открытым сердцем и доверьтесь процессу. После бури всегда наступает ясность.

Стрелец

Карта: Звезда (надежда)

Суббота принесёт вдохновение и ощущение чуда. Карта Звезды говорит о том, что ваши мечты начинают сбываться. Это идеальный день для того, чтобы загадать желание или заняться планированием на будущее. Ваша вера в лучшее привлекает удачу. Позвольте себе мечтать и верить, что всё возможно.

Козерог

Карта: Император (власть)

Сегодня вы чувствуете себя хозяином своей жизни. Карта Императора символизирует уверенность, стабильность и способность принимать решения. Суббота — отличный день для того, чтобы взять ситуацию под контроль и двигаться к своим целям. Ваша надёжность и сила привлекают уважение окружающих.

Водолей

Карта: 4 Кубков (задумчивость)

Суббота может начаться с чувства лёгкой отстранённости. Карта 4 Кубков говорит о том, что вы сосредоточены на своих мыслях и не замечаете возможностей вокруг. Возможно, кто-то предлагает вам что-то новое, но вы не готовы это принять. Откройте глаза на то, что происходит рядом. Иногда удача приходит в самом неожиданном виде.

Рыбы

Карта: 9 Кубков (удовлетворение)

День принесёт вам ощущение внутреннего счастья. Карта 9 Кубков говорит о том, что вы находитесь в гармонии с собой и своими желаниями. Это идеальный день для того, чтобы насладиться тем, что у вас есть. Возможны приятные сюрпризы или просто тёплый вечер в кругу близких. Вы заслужили этот отдых.