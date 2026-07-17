Рак расправит плечи, а Скорпион отпустит прошлое: полный гороскоп на выходные для всех знаков

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Выходные обещают быть насыщенными и эмоциональными. Луна переходит в Стрельца, принося с собой жажду приключений и новых впечатлений. Солнце всё ещё в Раке, создавая атмосферу уюта и заботы, но уже чувствуется приближение львиного сезона. Это последние выходные перед мощным энергетическим переходом, и звёзды советуют провести их с пользой: завершить старые дела, расставить приоритеты и наметить планы на будущее. Впереди два дня, которые могут стать поворотными. Всё зависит от вас.

Овен

Овны, ваши выходные пройдут под знаком баланса. Суббота подарит вам прилив сил, который лучше направить на физическую активность: спорт, прогулки или активный отдых на природе. Воскресенье, напротив, призовёт вас к спокойствию и размышлениям. Возможно, вы почувствуете необходимость пересмотреть какие-то планы или просто отдохнуть от суеты. Главный совет: не бросайтесь в крайности. Найдите время и для движения, и для покоя. Гармония между телом и душой — вот ваш ключ к успеху.

Телец

Тельцы, ваши выходные будут посвящены земным удовольствиям. Суббота — идеальный день для того, чтобы заняться домом, приготовить что-то вкусное и пригласить близких. Ощущение уюта и стабильности станет вашим главным приоритетом. Воскресенье принесёт приятные сюрпризы — возможно, вы получите неожиданное предложение или приятное известие от дальних родственников. Позвольте себе наслаждаться моментом и не думать о проблемах. Вы заслужили отдых.

Близнецы

Близнецы, выходные обещают быть насыщенными общением. Суббота — отличное время для встреч с друзьями, походов в новые места или просто для долгих разговоров по душам. Вы получите важную информацию, которая поможет вам принять давно назревшее решение. Воскресенье принесёт моменты тишины и уединения — позвольте себе побыть наедине с мыслями. Ответ на волнующий вопрос придёт именно тогда, когда вы перестанете его искать.

Рак

Раки, ваши выходные — время вашей силы. Солнце в вашем знаке дарит вам уверенность, а Луна в Стрельце подталкивает к действиям. Суббота — идеальный день для того, чтобы начать то, что вы давно откладывали. Возможно, это будет разговор, проект или даже смена имиджа. Воскресенье принесёт вам признание — кто-то оценит ваши усилия по достоинству. Не бойтесь заявлять о себе, сейчас ваш звёздный час.

Лев

Львы, вы на пороге вашего сезона, и выходные — время подготовиться к нему. Суббота будет спокойной и размеренной — проведите её в тишине, занимаясь тем, что приносит радость. Воскресенье станет днём, когда вы почувствуете прилив сил. Возможно неожиданное предложение или встреча, которая изменит ваши планы на следующую неделю. Отдыхайте, набирайтесь сил и готовьтесь к своему звёздному часу. Он наступит уже скоро.

Дева

Девы, выходные созданы для того, чтобы расставить всё по местам. Суббота — идеальный день для того, чтобы разобрать накопившиеся дела, навести порядок в доме или в мыслях. Вы почувствуете огромное облегчение, когда избавитесь от ненужного. Воскресенье принесёт вам отдых и возможность восстановить силы. Проведите его в кругу близких или за любимым хобби. Чистота и порядок, которые вы наведёте в эти дни, принесут гармонию на всю следующую неделю.