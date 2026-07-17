15:18

Не ложись спать днём и не пересаживай растения: приметы на 18 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 18 июля отмечается день Марины Летней или Мариница, когда принято почитать святую Марию Египетскую. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 18 июля:

  1. распространять сплетни — вскоре можно заболеть; 
  2. пересаживать растения; 
  3. ложиться спать днём — будут мучить бессонница и кошмары; 
  4. давать или брать деньги в долг. 

Народные приметы на 18 июля:

  1. яркий закат обещает — ясная погода на следующий день; 
  2. утренний туман над рекой — к прохладе и дождю; 
  3. ласточки летают низко — скоро выпадут осадки; 
  4. кузнечики громко стрекочут — к засушливому августу. 
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