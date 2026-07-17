Не ложись спать днём и не пересаживай растения: приметы на 18 июля

В народном календаре 18 июля отмечается день Марины Летней или Мариница, когда принято почитать святую Марию Египетскую. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 18 июля:
- распространять сплетни — вскоре можно заболеть;
- пересаживать растения;
- ложиться спать днём — будут мучить бессонница и кошмары;
- давать или брать деньги в долг.
Народные приметы на 18 июля:
- яркий закат обещает — ясная погода на следующий день;
- утренний туман над рекой — к прохладе и дождю;
- ласточки летают низко — скоро выпадут осадки;
- кузнечики громко стрекочут — к засушливому августу.