Овны получат предложение, которого давно ждали, а Весы неожиданно изменят своё мнение о близком человеке: таро-расклад на пятницу, 17 июля

Овнам представится возможность сделать шаг вперёд в работе, а Весы увидят привычную ситуацию совершенно под другим углом. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 17 июля, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает повышенное внимание со стороны человека, который раньше не решался проявить инициативу.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает предложение о новой должности, крупном заказе или выгодном сотрудничестве.
- Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о вероятности головной боли или ухудшения самочувствия из-за переутомления.
Телец
- Любовь (Верховный Жрец): символизирует разговор о совместном будущем, официальном статусе отношений или знакомстве с семьёй.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание отказаться от проекта, который перестал приносить удовлетворение.
- Здоровье (Король Жезлов): предрекает быстрое восстановление после недавнего недомогания.
Близнецы
- Любовь (Двойка Мечей): говорит о паузе в общении, которая поможет разобраться в собственных чувствах.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает удачное совпадение обстоятельств, способное изменить рабочие планы.
- Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.
Рак
- Любовь (Паж Пентаклей): предрекает знакомство с человеком, который разделяет ваши интересы или профессиональные увлечения.
- Профессиональная сфера (Суд): указывает на завершение важного этапа, получение ответа или подведение итогов.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном улучшении состояния после болезни.
Лев
- Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание важного решения партнёра.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает неожиданную командировку или срочное поручение.
- Здоровье (Дьявол): указывает на необходимость отказаться от вредной привычки, которая постепенно ухудшает самочувствие.
Дева
- Любовь (Королева Кубков): говорит о диалоге, после которого отношения станут более доверительными.
- Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает разочарование в одном из рабочих решений или отмену договорённости.
- Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует пользу от консультации врача или своевременно начатого лечения.
Весы
- Любовь (Луна): обещает раскрытие обстоятельств, которые заставят иначе взглянуть на любимого человека.
- Профессиональная сфера (Мир): указывает на успешное завершение проекта или достижение долгожданной цели.
- Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Тройка Кубков): символизирует приятную встречу, которая может перерасти в романтические отношения.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о конкуренции, которая подтолкнёт к профессиональному росту.
- Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость пройти обследование или уделить внимание хроническим заболеваниям.
Стрелец
- Любовь (Маг): предрекает возможность начать отношения по собственной инициативе.
- Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): обещает успешное совмещение нескольких задач.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о возможности вовремя предотвратить ухудшение самочувствия.
Козерог
- Любовь (Десятка Кубков): символизирует семейное событие, которое объединит близких людей.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на необходимость внимательно проверять документы и рабочую информацию.
- Здоровье (Звезда): предрекает постепенное восстановление организма после периода усталости.
Водолей
- Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении из-за упущенной возможности, но ситуация ещё может измениться.
- Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление авторитета или получение дополнительных полномочий.
- Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует улучшение эмоционального состояния и снижение внутреннего напряжения.
Рыбы
- Любовь (Сила): предрекает преодоление давнего конфликта благодаря терпению и искренности.
- Профессиональная сфера (Девятка Пентаклей): указывает на финансовый результат, который позволит почувствовать себя увереннее.
- Здоровье (Восьмёрка Мечей): говорит о необходимости не откладывать обследование, если симптомы беспокоят уже долгое время.