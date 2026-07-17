Овны получат предложение, которого давно ждали, а Весы неожиданно изменят своё мнение о близком человеке: таро-расклад на пятницу, 17 июля

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Овнам представится возможность сделать шаг вперёд в работе, а Весы увидят привычную ситуацию совершенно под другим углом. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 17 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Шестёрка Жезлов): обещает повышенное внимание со стороны человека, который раньше не решался проявить инициативу. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): предрекает предложение о новой должности, крупном заказе или выгодном сотрудничестве. Здоровье (Пятёрка Мечей): говорит о вероятности головной боли или ухудшения самочувствия из-за переутомления.

Телец

Любовь (Верховный Жрец): символизирует разговор о совместном будущем, официальном статусе отношений или знакомстве с семьёй. Профессиональная сфера (Восьмёрка Кубков): указывает на желание отказаться от проекта, который перестал приносить удовлетворение. Здоровье (Король Жезлов): предрекает быстрое восстановление после недавнего недомогания.

Близнецы

Любовь (Двойка Мечей): говорит о паузе в общении, которая поможет разобраться в собственных чувствах. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): обещает удачное совпадение обстоятельств, способное изменить рабочие планы. Здоровье (Императрица): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Паж Пентаклей): предрекает знакомство с человеком, который разделяет ваши интересы или профессиональные увлечения. Профессиональная сфера (Суд): указывает на завершение важного этапа, получение ответа или подведение итогов. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): говорит о постепенном улучшении состояния после болезни.

Лев

Любовь (Семёрка Пентаклей): символизирует ожидание важного решения партнёра. Профессиональная сфера (Рыцарь Жезлов): предрекает неожиданную командировку или срочное поручение. Здоровье (Дьявол): указывает на необходимость отказаться от вредной привычки, которая постепенно ухудшает самочувствие.

Дева

Любовь (Королева Кубков): говорит о диалоге, после которого отношения станут более доверительными. Профессиональная сфера (Тройка Мечей): предрекает разочарование в одном из рабочих решений или отмену договорённости. Здоровье (Шестёрка Пентаклей): символизирует пользу от консультации врача или своевременно начатого лечения.

Весы

Любовь (Луна): обещает раскрытие обстоятельств, которые заставят иначе взглянуть на любимого человека. Профессиональная сфера (Мир): указывает на успешное завершение проекта или достижение долгожданной цели. Здоровье (Колесница): отличное самочувствие.

Скорпион

Любовь (Тройка Кубков): символизирует приятную встречу, которая может перерасти в романтические отношения. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): говорит о конкуренции, которая подтолкнёт к профессиональному росту. Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость пройти обследование или уделить внимание хроническим заболеваниям.

Стрелец

Любовь (Маг): предрекает возможность начать отношения по собственной инициативе. Профессиональная сфера (Двойка Пентаклей): обещает успешное совмещение нескольких задач. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о возможности вовремя предотвратить ухудшение самочувствия.

Козерог

Любовь (Десятка Кубков): символизирует семейное событие, которое объединит близких людей. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей): указывает на необходимость внимательно проверять документы и рабочую информацию. Здоровье (Звезда): предрекает постепенное восстановление организма после периода усталости.

Водолей

Любовь (Пятёрка Кубков): говорит о сожалении из-за упущенной возможности, но ситуация ещё может измениться. Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление авторитета или получение дополнительных полномочий. Здоровье (Рыцарь Кубков): символизирует улучшение эмоционального состояния и снижение внутреннего напряжения.

Рыбы