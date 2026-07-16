15:17

Не купайся в реках и не выноси мусор: приметы на 17 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 17 июля отмечается день Андрея Налива, когда принято почитать иконописца Рублёва, святителя Критского и князя Боголюбского. В свою очередь слово «налив» связано с созреванием овса. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 17 июля:

  1. купаться в реках и озёрах — в этот день особенно опасны водяные; 
  2. принимать важные решения утром — это время не располагает к начинаниям; 
  3. выносить мусор, особенно вечером — вместе с отходами дом покинет удача; 
  4. ссориться и лгать — недоверие к близким вскоре обернётся бедами. 

Народные приметы на 17 июля:

  1. яркая радуга в небе и редко пролетающие стрижи обещают затяжные дожди; 
  2. рыба у берега поднимается к поверхности воды — жди грозу;  
  3. много ягод созрело в лесу — зима будет суровой. 
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