Не купайся в реках и не выноси мусор: приметы на 17 июля

В народном календаре 17 июля отмечается день Андрея Налива, когда принято почитать иконописца Рублёва, святителя Критского и князя Боголюбского. В свою очередь слово «налив» связано с созреванием овса. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 17 июля:
- купаться в реках и озёрах — в этот день особенно опасны водяные;
- принимать важные решения утром — это время не располагает к начинаниям;
- выносить мусор, особенно вечером — вместе с отходами дом покинет удача;
- ссориться и лгать — недоверие к близким вскоре обернётся бедами.
Народные приметы на 17 июля:
- яркая радуга в небе и редко пролетающие стрижи обещают затяжные дожди;
- рыба у берега поднимается к поверхности воды — жди грозу;
- много ягод созрело в лесу — зима будет суровой.