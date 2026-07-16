Девы узнают неожиданную новость, а Тельцы смогут закрыть вопрос, долго не дававший покоя: таро-расклад на четверг, 16 июля

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Девам придётся изменить привычный порядок действий, а Тельцы наконец поставят точку в старой истории. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 16 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание перестать тратить силы на отношения, которые не дают прежней отдачи. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает идею, которая может стать началом нового проекта или источником дополнительного заработка. Здоровье (Король Мечей): говорит о необходимости проверить показатели, связанные с давлением или системой кровообращения.

Телец

Любовь (Суд): предрекает возвращение к важному разговору, который когда-то был прерван. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): символизирует получение помощи, финансовой поддержки или выгодного предложения. Здоровье (Отшельник): указывает на необходимость разобраться с причиной хронического недомогания, а не только устранять симптомы.

Близнецы

Любовь (Рыцарь Жезлов): говорит о неожиданном знакомстве с человеком, который быстро привлечёт ваше внимание. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): предрекает несколько вариантов развития событий, среди которых будет сложно выбрать лучший. Здоровье (Четвёрка Кубков): хорошее самочувствие.

Рак

Любовь (Императрица): обещает разговоры о совместном будущем, семье или бытовых изменениях. Профессиональная сфера (Пятёрка Пентаклей): указывает на временные финансовые сложности. Здоровье (Звезда): говорит о постепенном восстановлении после периода плохого самочувствия.

Лев

Любовь (Дьявол): предрекает сильное притяжение, которое может быть связано с ревностью или желанием контролировать ситуацию в отношениях. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): символизирует укрепление положения и возможность получить выгоду от прошлых решений. Здоровье (Паж Кубков): указывает на чувствительность организма к эмоциональным переживаниям.

Дева

Любовь (Башня): говорит о неожиданном разговоре, который может разрушить всё. Профессиональная сфера (Маг): предрекает шанс самостоятельно запустить процессы, которые давно откладывались. Здоровье (Луна): указывает на проблемы со сном и повышенную тревожность.

Весы

Любовь (Двойка Кубков): символизирует примирение после крупной ссоры. Профессиональная сфера (Восьмёрка Пентаклей): говорит о работе, где результат будет зависеть от внимания к деталям. Здоровье (Колесница): предрекает возвращение к активности, тренировкам или более подвижному образу жизни.

Скорпион

Любовь (Пятёрка Мечей): указывает на конфликт, где победа в споре может оказаться менее важной, чем сохранение отношений. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): символизирует информацию, которую удастся узнать раньше остальных. Здоровье (Девятка Жезлов): говорит о необходимости беречь силы после длительного ментального напряжения.

Стрелец

Любовь (Колесо Фортуны): предрекает случайное событие, которое изменит привычный уклад в отношениях. Профессиональная сфера (Иерофант): указывает на обучение, оформление документов или обращение к опыту другого человека. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о снижении энергии из-за сильных эмоциональных переживаний.

Козерог

Любовь (Король Кубков): символизирует появление человека, который сразу проявит серьёзность намерений. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает период повышенной ответственности и большое количество задач. Здоровье (Справедливость): указывает на необходимость пройти медицинское обследование.

Водолей

Любовь (Мир): обещает переход отношений на новый этап. Профессиональная сфера (Рыцарь Пентаклей): говорит о медленном, но устойчивом продвижении к поставленной цели. Здоровье (Семёрка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Рыбы