Траты, прибыль и перепутье: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в июле придётся сделать трудный выбор

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В июле Стрельцам нужно будет сделать трудный выбор и следить за своими расходами. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба.

В этот период представители огненной стихии будут расходовать много средств, поэтому необходимо удалить внимание финансам. В то же время ожидается прибыль, придётся решать вопросы, связанные с недвижимостью.

«Новые планы и возможности принесут вам планы издалека, люди, которые любят вас, ценят и приносят интересные предложения. Придётся выбирать между теми, кто рядом, и теми, кто вдали: вдали возможности, вблизи — родные люди. Этот выбор будет достаточно трудным», — предупредила астролог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.