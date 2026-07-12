Траты, прибыль и перепутье: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в июле придётся сделать трудный выбор - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Траты, прибыль и перепутье: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в июле придётся сделать трудный выбор
14:00
Автор:
14:00

Траты, прибыль и перепутье: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в июле придётся сделать трудный выбор

  1. Зодиак
Автор:
Траты, прибыль и перепутье: Тамара Глоба назвала знак зодиака, которому в июле придётся сделать трудный выбор - Новости Калининграда | Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»
Иллюстрация: Ксения Александрова / «Клопс»

В июле Стрельцам нужно будет сделать трудный выбор и следить за своими расходами. Об этом на своём YouTube-канале рассказала астролог Тамара Глоба. 

В этот период представители огненной стихии будут расходовать много средств, поэтому необходимо удалить внимание финансам. В то же время ожидается прибыль, придётся решать вопросы, связанные с недвижимостью. 

«Новые планы и возможности принесут вам планы издалека, люди, которые любят вас, ценят и приносят интересные предложения. Придётся выбирать между теми, кто рядом, и теми, кто вдали: вдали возможности, вблизи — родные люди. Этот выбор будет достаточно трудным», — предупредила астролог. 

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.

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