Ракам стоит уделить внимание близким, а Козерогам — стать ответственнее: таро-расклад на воскресенье, 12 июля

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Туз Пентаклей

Сегодняшний день даёт отличный шанс для новых начинаний, особенно в материальных делах. Это может быть удачная покупка, предложение о работе или просто чувство стабильности. Не раздумывайте слишком долго — Вселенная даёт «зеленый свет» для реальных, осязаемых действий.

Телец

Пятёрка Кубков

Вы можете быть слишком сфокусированы на том, что пошло не по плану, упуская из виду возможности, которые остались за спиной. Не стоит зацикливаться на разочарованиях. Обернитесь: за вашей спиной стоят две полные чаши, которые ждут вашего выбора.

Близнецы

Маг

Вы сегодня в центре событий. В ваших руках сосредоточены все инструменты для достижения успеха: навыки, связи и обаяние. День потребует решительности и веры в себя. Если вы долго ждали знака судьбы, чтобы начать проект или проявить инициативу — это он. Главное — упорно придерживаться поставленной цели.

Рак

Четвёрка Жезлов

Прекрасный день, чтобы уделить внимание дому и близким людям. Возможно приятное событие, празднование или просто ощущение гармонии в кругу семьи. Позвольте себе расслабиться и насладиться результатами своего труда. Сегодня дом — ваша крепость в самом уютном смысле.

Лев

Колесо Фортуны

Будьте готовы к неожиданным поворотам. День может принести перемены, которые вы не планировали, но они в итоге окажутся позитивными. Доверьтесь потоку событий и не пытайтесь отчаянно контролировать каждый шаг. Иногда нужно просто позволить Колесу крутиться, наблюдая за открывающимися горизонтами.

Дева

Отшельник

Сегодня лучший способ обрести ясность — это временно отойти от шумной компании и побыть наедине с собой. Поиск ответов внутри будет эффективнее, чем советы окружающих. Не бойтесь тишины: именно в ней сегодня рождаются самые верные решения и глубокие инсайты.

Весы

Сила

Ваша главная победа сегодня будет одержана не грубой силой, а мягкостью и терпением. Умение договариваться и владеть своими эмоциями поможет усмирить любую ситуацию, даже если она кажется напряжённой. Действуйте с позиции уверенного спокойствия, и окружающие примут ваши правила игры.

Скорпион

Десятка Мечей

Возможно, какая-то ситуация окончательно себя изжила. Не пытайтесь реанимировать то, что не приносит радости. Это карта завершения, и хотя она выглядит драматично, она несёт облегчение: когда дверь закрывается, вы перестаёте тратить силы на удержание её открытой. Впереди — чистый лист.

Стрелец

Звезда

День надежды и вдохновения. Вы можете почувствовать связь со своими истинными целями. Сейчас отличное время для планирования будущего и веры в успех. Даже если до мечты ещё далеко, сегодня вы увидите свет, который указывает вам верное направление. Сохраняйте оптимизм.

Козерог

Император

Время брать на себя ответственность и проявлять твёрдость духа. Сегодня от вас ждут чётких решений и дисциплины. Если нужно навести порядок в делах или поставить кого-то на место — делайте это спокойно, но уверенно. Ваша логика и структурный подход помогут добиться желаемого результата.

Водолей

Повешенный

День вынужденной паузы. Если обстоятельства складываются так, что вы не можете сдвинуться с места, — не сопротивляйтесь. Посмотрите на ситуацию под другим углом. То, что кажется задержкой, может быть необходимой передышкой, чтобы понять, что вы упустили раньше.

Рыбы

Луна

Сегодня ваша интуиция обострена до предела. Однако будьте осторожны: ваши страхи или чужие иллюзии могут искажать реальность. Не принимайте важных решений, опираясь только на эмоции или догадки. Доверяйте своим чувствам, но проверяйте факты, если сомневаетесь.