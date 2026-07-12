15:00

Запоми свой сон и не ложись спать сразу после заката: приметы на 13 июля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 13 июля отмечается день Собора Двенадцати апостолов, который завершает цикл летних празднеств. Его также называли Полупётр или Макушка лета — середина жаркого сезона, после которой воздух становится холоднее. 

Праздник сопровождался танцами, соломенными куклами, кострами и обменом яйцами, крашенными в жёлтый цвет. Сельские крестьяне в это время заканчивали трудиться в поле, готовились к сбору урожая и сенокосу.  

В христианской традиции провозглашается память апостолов, при этом считалось, что сны, увиденные в ночь на 13 июля предсказывают будущее.

Что нельзя делать 13 июля

  1. спать сразу после заката, иначе упустишь удачу; 
  2. стричь волосы и ногти, чтобы не подхватить недуг;
  3. планировать важные встречи до полудня;
  4. спорить, отказывать в помощи, скупиться;
  5. играть в азартные игры и выпивать алкоголь;
  6. заниматься пересадкой растений — возможен неурожай и беды в доме. 

Что стоит делать 13 июля

  1. запоминать и толковать сны, так как в ночь на 13 июля они вещие;
  2. гулять, ходить в поход, собираться компанией;
  3. помогать окружающим, делать комплименты;
  4. есть крашеные в жёлтый яйца или блюда из жёлтых овощей — символизирует полную силу солнца. 

Народные приметы на 13 июля

  1. пение кукушки говорит о продолжении летнего тепла и отложенном старте зимних холодов;  
  2. лещ показывает голову в пруду после дождя — вечер будет тёплым;
  3. сухая трава утром и жара днём говорят о надвигающейся засухе, а вот роса на рассвете указывает на дождливый период;
  4. если карпы прячутся на дне, погода скоро ухудшится;  
  5. коты уходят в тень — к надвигающейся жаре. 
5 751
Хобби приметы