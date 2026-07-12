Запоми свой сон и не ложись спать сразу после заката: приметы на 13 июля

В народном календаре 13 июля отмечается день Собора Двенадцати апостолов, который завершает цикл летних празднеств. Его также называли Полупётр или Макушка лета — середина жаркого сезона, после которой воздух становится холоднее.
Праздник сопровождался танцами, соломенными куклами, кострами и обменом яйцами, крашенными в жёлтый цвет. Сельские крестьяне в это время заканчивали трудиться в поле, готовились к сбору урожая и сенокосу.
В христианской традиции провозглашается память апостолов, при этом считалось, что сны, увиденные в ночь на 13 июля предсказывают будущее.
Что нельзя делать 13 июля
- спать сразу после заката, иначе упустишь удачу;
- стричь волосы и ногти, чтобы не подхватить недуг;
- планировать важные встречи до полудня;
- спорить, отказывать в помощи, скупиться;
- играть в азартные игры и выпивать алкоголь;
- заниматься пересадкой растений — возможен неурожай и беды в доме.
Что стоит делать 13 июля
- запоминать и толковать сны, так как в ночь на 13 июля они вещие;
- гулять, ходить в поход, собираться компанией;
- помогать окружающим, делать комплименты;
- есть крашеные в жёлтый яйца или блюда из жёлтых овощей — символизирует полную силу солнца.
Народные приметы на 13 июля
- пение кукушки говорит о продолжении летнего тепла и отложенном старте зимних холодов;
- лещ показывает голову в пруду после дождя — вечер будет тёплым;
- сухая трава утром и жара днём говорят о надвигающейся засухе, а вот роса на рассвете указывает на дождливый период;
- если карпы прячутся на дне, погода скоро ухудшится;
- коты уходят в тень — к надвигающейся жаре.