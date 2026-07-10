Тамара Глоба рассказала, кого в июле ждут карьерные перемены

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Тамара Глоба считает, что у представителей знака зодиака Весы начинается период обновления, новых связей и пересмотра привычных ориентиров. Об этом астролог рассказала в своём прогнозе на июль.

По словам эксперта, ближайший месяц может стать для Весов важной точкой в профессиональной сфере. Часть рабочих проектов в это время способна подойти к завершению, но освободившееся место вскоре займут более перспективные идеи и предложения.

Поначалу такие перемены могут вызвать тревогу, поскольку расставание с привычным почти всегда связано с неопределённостью. Однако именно отказ от старых задач, считает Глоба, откроет путь к новым достижениям. Отдельное внимание Весам стоит обратить на знакомства, которые появятся в июле: некоторые из этих людей могут сыграть заметную роль в будущем.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.