14:51

Перенеси свадьбу и не надевай чужие украшения: приметы на 9 июля

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 9 июля — день Давида Земляничника, когда принято почитать отшельника, который провёл 70 лет в молитвах и получил дар исцеления. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 9 июля:

  1. примерять чужие украшения, особенно кольца;
  2. вступать в брак;
  3. давать деньги в долг;
  4. сплетничать и ссориться; 
  5. кричать на животных.

Народные приметы на 9 июля:

  1. дождь в этот день обещает регулярные осадки до конца лета;
  2. ясная погода — неделю будет стоять жара;
  3. утренний туман над водой сулит хорошую погоду;
  4. много земляники в лесу — зима будет морозной.
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