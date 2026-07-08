Перенеси свадьбу и не надевай чужие украшения: приметы на 9 июля

В народном календаре 9 июля — день Давида Земляничника, когда принято почитать отшельника, который провёл 70 лет в молитвах и получил дар исцеления. Рассказываем об относящихся к этой дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 9 июля:
- примерять чужие украшения, особенно кольца;
- вступать в брак;
- давать деньги в долг;
- сплетничать и ссориться;
- кричать на животных.
Народные приметы на 9 июля:
- дождь в этот день обещает регулярные осадки до конца лета;
- ясная погода — неделю будет стоять жара;
- утренний туман над водой сулит хорошую погоду;
- много земляники в лесу — зима будет морозной.