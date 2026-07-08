Им придётся несладко: три знака зодиака, которых в июле ждут серьёзные испытания

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Июль — месяц контрастов. Для одних он станет временем любви и удачи, а для других — полосой препятствий, которую нужно пройти с достоинством. Планеты выстраиваются в напряжённые аспекты, создавая энергетические узлы, которые потребуют от некоторых знаков максимальной выдержки и мудрости. Речь не о кармическом наказании, а о проверке на прочность. Вселенная даёт эти испытания не для того, чтобы сломать, а чтобы помочь перерасти себя. Если ваш знак в этом списке — не паникуйте. Примите вызов и помните: за самой тёмной ночью всегда наступает рассвет.

Овен

Овны привыкли брать своё напором, но июль заставит их научиться ждать. Марс, ваш управитель, вступает в конфликт с Сатурном, создавая ситуацию, где любые попытки ускорить события приводят к обратному эффекту. Вы будете биться головой о стену, пытаясь продавить решения, а мир будет с лёгкостью ускользать из рук. Испытание терпением коснётся и работы, и личных отношений. Вам покажется, что вы стоите на месте, пока все вокруг движутся вперёд. Но это лишь иллюзия. На самом деле Вселенная даёт вам время, чтобы вы пересмотрели свои цели и научились доверять потоку. Главный урок июля для Овнов: иногда сила — это не умение давить, а умение ждать правильного момента.

Рак

Это ваш сезон, Рак, но именно в июле вам предстоит столкнуться с тем, что вы привыкли избегать — с необходимостью устанавливать жёсткие личные границы. Плутон в Козероге вступает в противостояние с Солнцем в вашем знаке, создавая напряжение с партнёрами, родными или близкими. Вы почувствуете, что кто-то переходит черту, манипулирует вами или обесценивает ваши чувства. Испытание будет в том, чтобы сказать «нет» и не чувствовать за это вину. Вам придётся выбирать между чьим-то комфортом и своим собственным. Июль научит вас, что забота о себе — не эгоизм, а необходимость. Только пройдя через это испытание, вы сможете выстроить отношения, в которых вас уважают по-настоящему.

Козерог

Козероги привыкли всё контролировать и планировать на годы вперёд. Но июль разрушит иллюзию, что вы управляете своей жизнью. Уран в Тельце вступает в квадрат с Плутоном в вашем знаке, создавая ситуации, которые вы не можете просчитать. Финансы, карьера, отношения — всё, что казалось стабильным, начнёт меняться неожиданно и стремительно. Испытание в том, чтобы отпустить контроль и принять перемены, даже если они пугают. Вам придётся довериться жизни, а не своим планам. Этот месяц заставит вас пересмотреть своё отношение к стабильности и научиться гибкости. Июль — время, когда вы поймёте, что настоящая сила не в удержании, а в способности плыть по течению, не теряя себя.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.