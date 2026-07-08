Гороскоп везения: Тамара Глоба рассказала, кому июль принесёт исполнение желаний

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Июль, по прогнозу астролога Тамары Глобы, станет месяцем исполнения желаний для ряда знаков Зодиака. В гороскопе везения она отметила, что период будет особенно благоприятным для личных инициатив, обучения и запуска новых проектов. Один из главных счастливчиков — Раки.

Для Раков июль станет по‑настоящему удачным месяцем — особенно в сфере учёбы, саморазвития и воплощения давних идей. По словам астролога, именно сейчас многие ваши планы могут получить реальное воплощение, а проекты, которые долго не двигались с места, наконец обретут второе дыхание.

Месяц подходит для старта новых дел, обучения и творческих инициатив. Важную роль сыграют друзья и единомышленники — их поддержка окажется своевременной и значимой. Астролог советует быть открытыми к сотрудничеству: совместные шаги принесут лучшие результаты, чем попытки тянуть всё в одиночку. Удача будет рядом, если не бояться делать первые шаги.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.