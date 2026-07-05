Не имей сто рублей: Тамара Глоба рассказала, кому в июле помогут нужные люди

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В июле Весам предстоит пересмотреть прежние планы, карьерные задачи и отношения с людьми, которые могут сыграть важную роль в будущем. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

В жизнь представителей знака войдут новые друзья и полезные знакомые. С их появлением получится по-другому взглянуть на старые дела и понять, какие связи стоит развивать, а с чем пора расстаться. Отдельно Глоба выделяет всё, что связано с учёбой и работой: в этих сферах возможны и продвижение, и потери. Поэтому Весам важно трезво оценивать свои возможности и не держаться за то, что уже перестало приносить результат.

Осторожнее стоит быть с поездками и общением с людьми из других городов или стран. По прогнозу Глобы, договорённости с ними могут внезапно меняться, а путешествия — срываться или требовать пересмотра маршрута.

Поддержка в этом месяце придёт от женщин и друзей, которые уже помогали раньше. Астролог советует Весам прислушиваться к критике, не отказываться от советов и внимательнее относиться к людям, которые появятся рядом в июле.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.