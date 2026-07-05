12:31

Не купайся в темноте и ложись спать после полуночи: приметы на 6 июля

  1. Зодиак
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6 июля православная церковь вспоминает мученицу Агриппину Римскую, которую на Руси называли Аграфеной. В III веке она дала обет безбрачия и пострадала за веру. Позже этот день связали с купальскими обычаями: люди начинали окунаться в реках и озёрах, чтобы укрепить здоровье и смыть беды. Рассказываем о приметах и запретах.

Что нельзя делать 6 июля:

  1. плести цветочные венки и надевать их на голову;
  2. ложиться до полуночи — по поверьям, домовой может испортить отдых своими шалостями;
  3. заходить в воду вечером и ночью — это связывали с серьёзными неприятностями;
  4. совершать крупные покупки — деньги могут уйти впустую;
  5. употреблять алкоголь — верили, что это грозит проблемами со здоровьем;
  6. завидовать — к болезням сердца;
  7. проводить день в одиночестве — считалось, что без компании можно остаться до конца года.

Народные приметы на 6 июля:

  1. муравьёв не видно — к ненастью;
  2. цветы склонились к земле — жара и засуха продолжатся;
  3. птицы купаются в пыли — скоро пойдут дожди;
  4. если день выдался дождливым, через пять суток может распогодиться;
  5. не слышно соловья — ячмень скоро будет готов к сбору;
  6. вечером на горизонте заметен свет — к осадкам.
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