Не купайся в темноте и ложись спать после полуночи: приметы на 6 июля

6 июля православная церковь вспоминает мученицу Агриппину Римскую, которую на Руси называли Аграфеной. В III веке она дала обет безбрачия и пострадала за веру. Позже этот день связали с купальскими обычаями: люди начинали окунаться в реках и озёрах, чтобы укрепить здоровье и смыть беды. Рассказываем о приметах и запретах.
Что нельзя делать 6 июля:
- плести цветочные венки и надевать их на голову;
- ложиться до полуночи — по поверьям, домовой может испортить отдых своими шалостями;
- заходить в воду вечером и ночью — это связывали с серьёзными неприятностями;
- совершать крупные покупки — деньги могут уйти впустую;
- употреблять алкоголь — верили, что это грозит проблемами со здоровьем;
- завидовать — к болезням сердца;
- проводить день в одиночестве — считалось, что без компании можно остаться до конца года.
Народные приметы на 6 июля:
- муравьёв не видно — к ненастью;
- цветы склонились к земле — жара и засуха продолжатся;
- птицы купаются в пыли — скоро пойдут дожди;
- если день выдался дождливым, через пять суток может распогодиться;
- не слышно соловья — ячмень скоро будет готов к сбору;
- вечером на горизонте заметен свет — к осадкам.