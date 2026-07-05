Тельцы выберутся из тупика, а Рыбы решатся на честный разговор: таро-расклад на воскресенье, 5 июля

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Тельцы выберутся из тупика, а Рыбы решатся на честный разговор. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 5 июля, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Жезлов

День может начаться с резкого желания сорваться с места. Захочется куда-то поехать, кому-то написать, что-то быстро решить и уже не возвращаться к долгим объяснениям. Энергии будет много, но не вся она полезная: не путайте смелость с нервным рывком.

Телец

Карта: Восьмёрка Мечей (перевёрнутая)

То, что казалось тупиком, внезапно перестанет им быть. Вы поймёте, что часть ограничений держалась на страхе сделать первый шаг. Сегодня хорошо разбирать завалы, отвечать на отложенные сообщения и признавать очевидное. Дверь давно не заперта — осталось перестать стоять перед ней с мрачным лицом.

Близнецы

Карта: Двойка Пентаклей

День пройдёт в попытке удержать сразу несколько дел, людей и обещаний. Придётся лавировать, менять планы на ходу и делать вид, что всё под контролем. Самое важное — не хвататься за каждую мелочь, иначе к вечеру закружится голова. Выберите два главных пункта, а остальное пусть немного подождёт.

Рак

Карта: Королева Кубков

Сегодня вы будете особенно тонко чувствовать настроение других. Кто-то рядом может нуждаться в тёплом молчании, чашке чая и ощущении, что его слышат. Один совет: не берите на себя чужую боль целиком — участие не означает, что вы обязаны спасать всех подряд.

Лев

Карта: Солнце

День может подарить редкое ощущение лёгкости. Вас заметят и похвалят или, может, просто встретят с такой радостью, что захочется расправить плечи. Пользуйтесь моментом: сегодня хорошо мириться, выходить в люди, звать гостей и делать то, что возвращает вкус к жизни. Главное — не превращать праздник в спектакль.

Дева

Карта: Четвёрка Мечей (перевёрнутая)

Отдых затянулся или, наоборот, оказался беспокойным, но сегодня придётся постепенно возвращаться в движение. Не бросайтесь сразу разгребать всё, что накопилось за неделю — начните с маленького и понятного. Один звонок, одна уборка, один закрытый вопрос — всего этого уже достаточно.

Весы

Карта: Правосудие

Сегодня потребуется предельная честность в словах, договорённостях и даже в мелочах. Может всплыть вопрос, который давно пора было решить прямо: кто что обещал, кто за что отвечает и где проходит граница. Хотите сгладить ситуацию красивыми фразами? Не надо. Спокойный и точный разговор — лучшее, что сейчас можно предпринять.

Скорпион

Карта: Девятка Кубков

В это воскресенье можно позволить себе маленькое счастье без чувства вины. Вкусно позавтракайте, встретьтесь с приятным человеком, сделайте пару покупок для души или проведите несколько часов в тишине. Не обесценивайте радость только потому, что она выглядит слишком простой. Такие дни возвращают силы лучше больших побед.

Стрелец

Карта: Семёрка Жезлов

Вам может показаться, что все вокруг внезапно решили спорить и проверять вашу устойчивость. Не обязательно ввязываться в каждую перепалку, но в главном уступать не стоит. Сегодня важно защитить своё решение, даже если кому-то оно кажется неудобным. Говорите коротко и твёрдо — лишние объяснения только дадут повод продолжать.

Козерог

Карта: Паж Пентаклей

День подходит для маленького, но очень практичного начала. Можно записаться на курс, пересчитать деньги, открыть документ, купить нужную вещь или наконец разобраться с тем, что давно лежало в папке «потом». Увы, мгновенным результат не будет — эта карта любит терпение и аккуратность.

Водолей

Карта: Башня (перевёрнутая)

Ситуация, которая казалась опасной, может пройти без большого шума. Но это не повод делать вид, что всё само рассосалось. Сегодня стоит спокойно разобраться в том, что давно тревожит, и не доводить разговор до взрыва. Чем меньше драматизма, тем больше шансов сохранить контроль.

Рыбы

Карта: Двойка Кубков

Сегодня может состояться разговор, которого вы оба давно избегали. Громких признаний и драматичных пауз не будет. Просто в какой-то момент станет ясно, что молчать дальше страннее, чем сказать правду. Если человек действительно на вашей стороне, вы это почувствуете без лишних доказательств.