Отложи шопинг и не расставайся с любимым: приметы на 5 июля

В народном календаре 5 июля — это Евсеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 5 июля:
- ссориться и вступать в конфликты с близкими людьми — это может серьёзно испортить отношения и привести к вражде;
- расставаться с любимым — это приведёт к неудачам в личной жизни;
- посещать баню, иначе могут возникнуть неприятности;
- отправляться на шопинг и совершать покупки — вещи могут быстро сломаться и стать непригодными;
- обманывать, лгать и сплетничать — это может обернуться против вас.
Народные приметы на 5 июля:
- комары летают стаями — к солнечной погоде;
- вечером появилась роса — на следующий день будет ясная погода;
- недалеко от реки начали квакать лягушки — дождь не за горами;
- много летающих бабочек — к тёплой и безветренной погоде;
- листья клена изменили свой цвет — стоит ожидать похолодания;
- кузнечик замолкает — к пасмурному дню.