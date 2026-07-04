15:22

Отложи шопинг и не расставайся с любимым: приметы на 5 июля

  1. Зодиак
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В народном календаре 5 июля — это Евсеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 5 июля:

  1. ссориться и вступать в конфликты с близкими людьми — это может серьёзно испортить отношения и привести к вражде;
  2. расставаться с любимым — это приведёт к неудачам в личной жизни;
  3. посещать баню, иначе могут возникнуть неприятности;
  4. отправляться на шопинг и совершать покупки — вещи могут быстро сломаться и стать непригодными;
  5. обманывать, лгать и сплетничать — это может обернуться против вас.

Народные приметы на 5 июля:

  1. комары летают стаями — к солнечной погоде;
  2. вечером появилась роса — на следующий день будет ясная погода;
  3. недалеко от реки начали квакать лягушки — дождь не за горами;
  4. много летающих бабочек — к тёплой и безветренной погоде;
  5. листья клена изменили свой цвет — стоит ожидать похолодания;
  6. кузнечик замолкает — к пасмурному дню.
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Погода на калининградском побережье 4 июля
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