Тамара Глоба рассказала, кому июль принесёт карьерный рост и новые возможности

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Астролог Тамара Глоба назвала знаки зодиака, для которых июль станет особенно удачным месяцем. В числе тех, кому повезёт в профессиональной сфере, — Козероги.

По словам астролога, июль готовит представителям этого знака серьёзные перемены в деловой жизни. Козерогов могут ждать новые задачи, обновление привычного круга общения и завершение долгих проектов, которые оставались «висяками» месяцами.

Особую роль сыграют новые знакомства и деловые связи: часть из них окажется перспективной и способной повлиять на дальнейший карьерный рост. Удачными будут командировки и работа вдали от дома — смена обстановки поможет настроиться на результат и увидеть новые варианты развития.

Также, по мнению Глобы, Козероги получат поддержку от женщин из своего окружения. А некоторые события из прошлого неожиданно откроют возможности для признания или усилят позиции на работе.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.