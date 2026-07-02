Весь месяц в движении: Тамара Глоба раскрыла, кому в июле улыбнутся романтика и удача

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Июль станет по‑настоящему ярким и насыщенным для Рыб. По словам астролога Тамары Глобы, звёзды обещают представителям этого знака успех сразу в нескольких сферах.

Главным подарком месяца станет личная жизнь: Глоба уверяет, что июль принесёт романтические встречи, новые знакомства и тёплые эмоции. Для тех, кто уже в отношениях, период станет благоприятным для сближения и укрепления связи.

Не останутся в стороне и дела. Рыбам обещаны финансовые успехи и удача в переговорах — особенно тех, что касаются работы, крупных решений или смены направления деятельности. Поездки и переезды тоже пройдут благоприятно: звёзды поддержат любые перемещения и активность.

Глоба подчёркивает, что весь месяц Рыбы будут буквально в постоянном движении. События будут сменять друг друга, и важно не упустить появляющиеся возможности — июль станет временем, когда смелость и инициативность окупятся особенно быстро.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.