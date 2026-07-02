Близнецам захочется сменить декорации, а Козероги поймут, где искать победу: таро-расклад на четверг, 2 июля

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Близнецы устроят маленький побег, а Козерог найдёт способ выиграть сложную битву. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 2 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Восьмёрка Пентаклей

Работа и рутина навалились, но вы справляетесь. Сегодня лучше не ждать вдохновения: спокойно разберите задачи, которые давно тянутся. Постепенно напряжение спадёт, появится приятное чувство контроля, а вместе с ним — ощущение, что завал наконец начал поддаваться.

Телец

Карта: Четвёрка Кубков (перевёрнутая)

Скука постепенно отступает, появляется желание сменить картинку и сделать что-то спонтанное. Хорошо зайдут прогулки, случайные встречи, маленькие покупки и любые маршруты без строгого плана. День может подкинуть приятный поворот — из тех, что возвращают вкус к простым вещам.

Близнецы

Карта: Рыцарь Жезлов

Захочется всё бросить и срочно сменить декорации. До большого побега дело можно не доводить: устройте себе маленькую авантюру — переставьте мебель, сходите в незнакомое кафе, выберите странный маршрут или запишитесь на мастер-класс, который раньше показался бы нелепым. Этого хватит, чтобы голова проветрилась, а внутренний шторм постепенно стих.

Рак

Карта: Смерть

Сегодня тихо завершится какой-то внутренний сюжет. Без драмы и громких решений. Просто станет ясно, что прежняя история себя исчерпала. Вы спокойно отпустите лишнее, выдохнете и переключитесь на обычные дела. Освободившееся место быстро начнёт заполняться чем-то новым, главное — не подгонять события.

Лев

Карта: Паж Пентаклей (перевёрнутый)

Первый азарт вокруг проекта заметно просел, из-за этого дело зависло на середине. Достаточно одного точного действия. Может, нужно набрать чей-то номер? Написать короткое сообщение, открыть файл, вернуться к плану — и процесс снова начнёт двигаться. Силы появятся уже по ходу дела.

Дева

Карта: Жрица

Сегодня лучше притихнуть. Звонки подождут, соцсети тоже. Дайте голове пару часов без чужого шума и она сама вытащит нужный ответ. Никакой мистики: решение давно было рядом, ему просто мешали всплыть.

Весы

Карта: Туз Жезлов

Искра. Неделя начнётся с внезапного желания сделать что-то новое. Держитесь за него, пока оно не погасло. Запишите свою идею или даже просто расскажите кому-то вслух — это закрепит намерение.

Скорпион

Карта: Девятка Жезлов

Сил почти не осталось. Дело уже у самого края, и именно этот кусок кажется самым тяжёлым. Сделайте паузу на час: поешьте, выйдите пройтись, закройте экран. Потом вернитесь и поставьте точку. Сегодняшние полчаса спасут от трёх дней возни.

Стрелец

Карта: Маг

Возьмитесь сегодня за дело, в котором обычно сомневаетесь. Возможно, именно отсутствие привычки поможет увидеть его под другим углом: вы заметите деталь, мимо которой опытные люди давно проходят автоматически. Результат не останется без внимания.

Козерог

Карта: Пятёрка Жезлов

Мелкая ссора на работе или дома может забрать неожиданно много сил. Лучше не доказывать правоту и не тянуть разговор дальше, чем нужно. Сегодня спокойная пауза будет лучше любых аргументов — эмоции быстро выдохнутся, а вы сохраните время, нервы и нормальные отношения.

Водолей

Карта: Шестёрка Кубков

Кто-то из прошлого ненадолго снова окажется рядом. Не пытайтесь сразу придумывать продолжение этой встречи: просто поговорите, выпейте чай, вспомните пару старых историй и дайте всему пройти спокойно. В этом разговоре может быть больше тепла, чем смысла, зато после него станет легче.

Рыбы

Карта: Двойка Пентаклей

День придётся собирать по кускам: звонки, письма, мелкие срочные дела будут постоянно перебивать друг друга. Не загоняйте себя требованием сделать всё безупречно — сегодня важнее закрыть главное и не утонуть в деталях. Результат получится рабочим, и этого вполне достаточно. Вы сделаете больше, чем могли бы.