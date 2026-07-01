Старые союзы рухнут, новые появятся: Тамара Глоба рассказала о главных событиях июля

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Июль 2026 года может принести важные события в политике, международных союзах, науке, культуре, медицине и вопросах, связанных с будущими поколениями. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

По словам Глобы, в середине лета начнётся пересмотр прежних договорённостей: одни союзы могут разрушиться, другие — появиться. По её мнению, происходящее станет началом более длинного периода, который затронет разные страны и сферы жизни. Начало месяца астролог связывает со стихийными явлениями. В это время могут чаще напоминать о себе бури, землетрясения, наводнения и извержения вулканов. Вопросы экологии снова выйдут на первый план и останутся важными до конца года.

В этот же период могут открыться новые возможности в творчестве, искусстве, науке и проектах, связанных с детьми. Первая половина июля подойдёт для выхода на другой уровень, поиска полезных связей и пересмотра привычных планов. После середины месяца более заметными станут политические процессы. Этот отрезок может быть связан с активными перемещениями, миграцией, поиском нового места для жизни и переоценкой старых договорённостей.

Особенно важной Глоба называет третью декаду. По её прогнозу, в это время появятся шансы, связанные с личными отношениями, институтом брака и семьи, обучением, сменой профессии и поиском себя в новых сферах.

Астролог обратила внимание на роль техники и связи. По её словам, возможны сбои, а изменения могут затронуть энергетику, топливные вопросы, космос и новые разработки. При этом Глоба ожидает открытий, связанных с будущим.

Эксперт также считает, что июль может принести серьёзные провалы и одновременно дать шанс для роста. По её словам, если привычные события останавливаются, именно в этот момент могут открыться новые двери.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.