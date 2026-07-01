Им будет жарко во всех смыслах: три знака зодиака, которых в июле накроет буря страстей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Июль в этом году буквально кипит от эмоций. Солнце в Раке создаёт напряжение в водной стихии, а Марс и Венера вступают в конфликтующие аспекты, провоцируя вспышки чувств, неожиданные признания и опасные игры. Но есть три знака, которым повезло (или не повезло — как посмотреть) больше всех. Их ждёт настоящий ураган страстей: любовных, профессиональных и даже разрушительных. Если вы родились под одним из этих созвездий — готовьтесь, будет ярко.

Телец

Для Тельцов июль станет месяцем, когда привычная стабильность даст трещину. Всё начнётся с внезапной встречи или неожиданного поворота в существующих отношениях. Венера в вашем знаке разожжёт огонь, который вы так долго тушили. Кто-то ворвётся в вашу жизнь с ноги, перевернув все планы. Вы будете разрываться между желанием сохранить привычный комфорт и непреодолимой тягой к новому. Будьте осторожны: этот роман может затянуть вас с головой и заставить совершать поступки, о которых вы сами не думали. Ближе к середине месяца возможен бурный конфликт с партнёром — он либо закончится разрывом, либо перерастёт в нечто гораздо более глубокое. Не бойтесь чувств, но помните о голове.

Весы

Обычно дипломатичные и сдержанные Весы в июле превратятся в огнедышащих вулканов. И виной тому не любовь, а карьера. Вас захлестнут амбиции, конкуренты активизируются, а начальство будет требовать невозможного. Напряжение накопится до такой степени, что вы взорвётесь там, где обычно промолчали бы. Страсти будут кипеть на работе: интриги, споры и неожиданные союзы. Кто-то попытается подсидеть вас, а вы — дать отпор, причём с такой яростью, что коллеги будут в шоке. Но именно эти эмоции помогут вам прорваться. Не бойтесь проявить характер — в конце месяца вас ждёт предложение, которое изменит всё. Позволите ли вы буре снести себя или оседлаете её волну — зависит только от вас.

Скорпион

Скорпионы и так известны своей интенсивностью, но июль превратит их в настоящих айсбергов среди урагана. Внутри вас будет бурлить, снаружи — ледяное спокойствие. В этом месяце вы столкнётесь с прошлым: либо кто-то из бывших вернётся, либо внезапно вскроется тайна, которая перевернёт ваше мировоззрение. Чувства накалятся до предела — вы будете то ревновать, то прозревать, то разрушать всё вокруг. Июль заставит вас пройти через жёсткую трансформацию: вы либо сломаетесь, либо станете сильнее. Ваша страсть будет направлена не столько на людей, сколько на правду. Вы готовы сжечь мосты, чтобы узнать истину. И будьте уверены — вам это удастся. После бури наступит тишина, в которой вы увидите себя новыми глазами.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.