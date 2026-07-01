Овен успокоится, а Весы выдохнут: таро-расклад на среду, 1 июля

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Овен успокоится, а Весы, наконец, выдохнут. «Клопс» публикует расклад на картах таро на среду, 1 июля, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: 4 Мечей (передышка)

Среда дарит вам долгожданный отдых. После бурных дней наступает время тишины и восстановления. Карта советует: возьмите паузу, отложите важные дела до завтра. Вашему организму нужна перезагрузка. Хороший день для медитации или просто долгого сна.

Телец

Карта: Император (контроль)

Сегодня вы чувствуете себя хозяином положения. Среда — день, когда вы можете взять управление в свои руки и навести порядок в делах. Карта говорит о стабильности и дисциплине. Отличный момент для заключения договоров или серьёзных разговоров с начальством.

Близнецы

Карта: 8 Кубков (перемены)

Вас тянет прочь от рутины. Среда может принести разочарование в том, что раньше казалось важным. Карта советует: не бойтесь уйти, если что-то перестало приносить радость. Это касается работы, отношений или старых привычек. Смелость — ваш главный союзник.

Рак

Карта: Звезда (надежда)

Прекрасный день для мечтаний и планирования! Карта говорит о том, что ваши желания услышаны Вселенной. Среда принесёт вдохновение и ощущение, что всё будет хорошо. Занимайтесь творчеством, визуализируйте свои цели — они ближе, чем кажутся.

Лев

Карта: Сила (мужество)

Сегодня вам понадобится вся ваша внутренняя мощь. Кто-то попытается бросить вам вызов, но вы справитесь. Карта Силы говорит не о физической агрессии, а о терпении и мягкой уверенности. Укротите свой гнев, и вы выйдете победителем из любой ситуации.

Дева

Карта: 6 Кубков (ностальгия)

Среда перенесёт вас в приятные воспоминания. Возможен звонок от старого друга или встреча с кем-то из прошлого. Карта советует: не застревайте в ностальгии, но позвольте себе немного тепла. Хороший день для общения с семьёй и детьми.

Весы

Карта: Отшельник (тишина)

Вы выдохнете и почувствуете потребность в одиночестве. Среда — день, когда стоит отключиться от внешнего шума и прислушаться к себе. Карта говорит о мудрости, которая приходит изнутри. Ответ на важный вопрос найдётся в тишине вашего сердца.

Скорпион

Карта: 5 Жезлов (соперничество)

День обещает быть напряжённым. Вас могут втянуть в спор или конкуренцию. Карта предупреждает: не принимайте всё близко к сердцу, это лишь игра. Среда требует от вас дипломатии и чувства юмора. Конфликт может обернуться в вашу пользу, если не терять голову.

Стрелец

Карта: Колесница (успех)

Ваш день! Среда принесёт стремительное движение вперёд. Начатые дела будут решаться быстро и легко. Карта говорит о победе, но только если вы будете управлять своей энергией, а не позволять ей управлять вами. Отличный день для поездок и новых начинаний.

Козерог

Карта: 2 Пентаклей (баланс)

Сегодня вам придётся жонглировать несколькими делами одновременно. Среда потребует гибкости и умения переключаться между задачами. Карта советует: сохраняйте лёгкость и не перегружайтесь. Баланс между работой и личной жизнью — ваш главный приоритет.

Водолей

Карта: Туз Кубков (чувства)

Среда принесёт всплеск эмоций! Возможно новое знакомство, признание в любви или просто глубокий разговор по душам. Карта говорит о чистоте чувств и искренности. Откройте своё сердце, даже если вам страшно — это стоит того.

Рыбы

Карта: Луна (интуиция)

День будет окутан туманом неопределённости. Карта Луны советует: доверяйте своей интуиции, а не логике. То, что очевидно на первый взгляд, может оказаться обманом. Хороший день для творчества и работы с подсознанием. Запишите свои сны — они несут важные подсказки.