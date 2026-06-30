Рыбы возобновят общение с человеком из прошлого, а Скорпионам откроется тайна: таро-расклад на вторник, 30 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Рыбы начнут общаться с бывшим, а Скорпионы получат важную информацию. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 30 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Рыцарь Мечей): предрекает резкий разговор, после которого станет понятно, где проходит граница в отношениях. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): указывает на получение новой информации, связанной с обучением или переобучением. Здоровье (Двойка Кубков): говорит о реакции организма на переохлаждение или резкую смену температуры.

Телец

Любовь (Колесо Фортуны): символизирует внезапное совпадение обстоятельств, которое приведёт к судьбоносной встрече. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предрекает завершение процесса, который больше не имеет развития. Здоровье (Императрица): указывает на восстановление гормонального или репродуктивного баланса.

Близнецы

Любовь (Королева Мечей): говорит о дистанции в общении и необходимости прямого разговора без эмоций. Профессиональная сфера (Шестёрка Жезлов): указывает на публичное признание результата или успех проекта. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): предрекает риск простудного состояния или снижения иммунитета.

Рак

Любовь (Туз Жезлов): символизирует вспышку интереса, которая может быстро перерасти в более интимное общение. Профессиональная сфера (Семёрка Кубков): указывает на несколько рабочих вариантов, между которыми придётся выбирать. Здоровье (Отшельник): говорит о необходимости диагностики или планового обследования.

Лев

Любовь (Шестёрка Пентаклей): предрекает ситуацию, где баланс «давать–получать» станет ключевым. Профессиональная сфера (Император): указывает на жёсткую структуру и усиление контроля со стороны системы. Здоровье (Рыцарь Кубков): говорит о колебаниях давления.

Дева

Любовь (Солнце): символизирует ясность намерений и отсутствие скрытых мотивов. Профессиональная сфера (Дьявол): указывает на ситуацию зависимости от условий или обязательств. Здоровье (Четвёрка Мечей): предрекает необходимость восстановления.

Весы

Любовь (Влюблённые): говорит о важном выборе в отношениях, который нельзя откладывать. Профессиональная сфера (Колесница): указывает на резкую смену направления в работе. Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Паж Кубков): предрекает мягкое сближение через переписку. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): указывает на скрытую информацию, которая повлияет на вашу дальнейшую стратегию. Здоровье (Башня): говорит о резкой реакции организма на недосып.

Стрелец

Любовь (Двойка Жезлов): символизирует дистанцию и размышления о перспективах отношений. Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность самостоятельно запустить новые процессы в рабочей среде. Здоровье (Семёрка Пентаклей): говорит, что вы затягиваете с обращением к специалисту.

Козерог

Любовь (Звезда): говорит о восстановлении доверия после периода неопределённости. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): указывает на конкуренцию или борьбу за результат. Здоровье (Король Пентаклей): отличное самочувствие.

Водолей

Любовь (Дьявол): предрекает сильное притяжение, связанное с зависимостью от эмоций. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): указывает на командную работу с чётким распределением ролей. Здоровье (Луна): говорит о нарушениях сна или повышенной тревожности.

Рыбы