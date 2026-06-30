Трать деньги с умом и присмотрись, не стала ли зелёной Луна: приметы на 1 июля

1 июля в народном календаре — Ярилин день, или Макушка лета. Считалось, что к этой дате солнце набирает полную силу, после чего ночи становятся длиннее. Ярило, которого до Крещения Руси считали воплощением жизненной силы и плодородия, в эту пору будто бы объезжал поля на белом коне. Рассказываем о приметах и запретах праздника.
Что нельзя делать 1 июля:
- унывать и накручивать себя — считалось, что так можно отпугнуть удачу;
- хвастаться успехами, внешностью и тем, что досталось легко, — рискуете потерять то, чем гордитесь;
- сплетничать и обсуждать чужие беды — позже слухи могут обернуться против вас;
- ссориться, выяснять отношения и копить обиды — помириться потом будет сложнее;
- жадничать или бездумно тратить деньги — за это, по поверьям, Ярило мог наказать;
- давать обещания без уверенности, что сможете их выполнить, — нарушенное слово грозило неприятностями.
Народные приметы на 1 июля:
- вороны летят под тучами — к ненастью;
- паук сплёл новую паутину — к ясному дню;
- утренний туман — к жаре;
- лягушки ведут себя беспокойно — к дождю;
- розовый закат — к солнечной погоде;
- с дороги поднимается пыль — к грозе;
- Луна «позеленела» — к засухе;
- белые облака над водой быстро исчезают на рассвете — день будет солнечным.