10:40

Трать деньги с умом и присмотрись, не стала ли зелёной Луна: приметы на 1 июля

  1. Зодиак
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1 июля в народном календаре — Ярилин день, или Макушка лета. Считалось, что к этой дате солнце набирает полную силу, после чего ночи становятся длиннее. Ярило, которого до Крещения Руси считали воплощением жизненной силы и плодородия, в эту пору будто бы объезжал поля на белом коне. Рассказываем о приметах и запретах праздника.

Что нельзя делать 1 июля:

  1. унывать и накручивать себя — считалось, что так можно отпугнуть удачу;
  2. хвастаться успехами, внешностью и тем, что досталось легко, — рискуете потерять то, чем гордитесь;
  3. сплетничать и обсуждать чужие беды — позже слухи могут обернуться против вас;
  4. ссориться, выяснять отношения и копить обиды — помириться потом будет сложнее;
  5. жадничать или бездумно тратить деньги — за это, по поверьям, Ярило мог наказать;
  6. давать обещания без уверенности, что сможете их выполнить, — нарушенное слово грозило неприятностями.

Народные приметы на 1 июля:

  1. вороны летят под тучами — к ненастью;
  2. паук сплёл новую паутину — к ясному дню;
  3. утренний туман — к жаре;
  4. лягушки ведут себя беспокойно — к дождю;
  5. розовый закат — к солнечной погоде;
  6. с дороги поднимается пыль — к грозе;
  7. Луна «позеленела» — к засухе;
  8. белые облака над водой быстро исчезают на рассвете — день будет солнечным.
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