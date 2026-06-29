Деньги пойдут в руки: Тамара Глоба назвала три знака, которым в конце июня повезёт в делах

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В конце июня Тельцы, Львы и Девы могут получить шанс продвинуться в работе, домашних делах и проектах за пределами привычной обстановки. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Тельцам в последние дни месяца стоит внимательнее смотреть по сторонам и не упускать важные детали. Период подходит для вопросов, связанных с домом, строительством и недвижимостью, но в таких делах лучше осторожнее выбирать людей, которым вы доверяете.

Львам астролог советует опираться на проверенное окружение. Вдали от дома могут открыться хорошие возможности для заработка, карьерного роста и продвижения личных проектов.

Девам конец июня может принести успех в том, во что они уже вложили силы. По прогнозу Глобы, прежние начинания способны дать признание, заметный результат и новые возможности, поэтому планы на ближайшее время можно строить смелее.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.