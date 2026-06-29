11:32

Не пускай во двор заблудшую корову и проведи вечер в компании: приметы на 30 июня

  1. Зодиак
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30 июня в народном календаре — Мануйло и Савелий. В православной традиции в эту дату вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила — трёх братьев из семьи знатного перса-язычника и христианки. На Руси почитание святых переплелось с древним праздником Ярилки, связанным с солнечным божеством. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.

Что нельзя делать 30 июня:

  1. давать в долг — вместе с деньгами можно отдать семейное счастье и благополучие;
  2. оставаться вечером в одиночестве;
  3. пускать во двор заблудшую белую корову — считалось, что в неё может вселиться злой дух и принести в дом беду;
  4. давать огонь незнакомцам — спички, зажигалки, свечи, дрова и другое. По поверьям, через них нечистая сила может проникнуть в дом;
  5. ругаться, ссориться, конфликтовать и выяснять отношения, особенно на улице, — негатив мог притянуть злую силу.

Народные приметы на 30 июня:

  1. яркий восход — к хорошему урожаю;
  2. алый закат — к непогоде и сильному ветру;
  3. животные чихают — к ненастью;
  4. сильные ливни — к снежной зиме;
  5. радуга вечером — к хорошей погоде;
  6. полевой вьюнок закрыл цветы в ясный день — к ненастью.
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