Не пускай во двор заблудшую корову и проведи вечер в компании: приметы на 30 июня

30 июня в народном календаре — Мануйло и Савелий. В православной традиции в эту дату вспоминают мучеников Мануила, Савела и Исмаила — трёх братьев из семьи знатного перса-язычника и христианки. На Руси почитание святых переплелось с древним праздником Ярилки, связанным с солнечным божеством. Рассказываем, какие приметы и запреты дошли до наших дней.
Что нельзя делать 30 июня:
- давать в долг — вместе с деньгами можно отдать семейное счастье и благополучие;
- оставаться вечером в одиночестве;
- пускать во двор заблудшую белую корову — считалось, что в неё может вселиться злой дух и принести в дом беду;
- давать огонь незнакомцам — спички, зажигалки, свечи, дрова и другое. По поверьям, через них нечистая сила может проникнуть в дом;
- ругаться, ссориться, конфликтовать и выяснять отношения, особенно на улице, — негатив мог притянуть злую силу.
Народные приметы на 30 июня:
- яркий восход — к хорошему урожаю;
- алый закат — к непогоде и сильному ветру;
- животные чихают — к ненастью;
- сильные ливни — к снежной зиме;
- радуга вечером — к хорошей погоде;
- полевой вьюнок закрыл цветы в ясный день — к ненастью.