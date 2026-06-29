Львам предстоит сделать нелёгкий выбор в личной жизни, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Львам предстоит сделать нелёгкий выбор в личной жизни, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня
11:27
Автор:
11:27

Львам предстоит сделать нелёгкий выбор в личной жизни, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня

  1. Зодиак
Автор:
Львам предстоит сделать нелёгкий выбор в личной жизни, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Львам предстоит сделать нелёгкий сердечный выбор, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня

ЛИД: Карты подскажут, что грядёт в сфере любви, карьеры и здоровья 

Львы столкнутся с нелёгким выбором, а Овнам стоит ждать карьерного развития. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 29 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Семёрка Кубков): предрекает интересное знакомство через интернет.
  2. Профессиональная сфера (Император): говорит о разговоре с начальством, который закрепит за вами новую зону ответственности.
  3. Здоровье (Луна): указывает на реакцию организма на стресс.

Телец

  1. Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует дистанцию в отношениях или временную разлуку.
  2. Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает старт нового проекта с жёсткими сроками и быстрым темпом.
  3. Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о необходимости проверить наследственные или семейные особенности самочувствия.

Близнецы

  1. Любовь (Паж Мечей): предрекает проверку доверия. Переписка или разговор вскроет скрытую информацию.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на внезапную смену условий контракта или графика работы.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о реакции на смену режима питания или нестабильный сон.

Рак

  1. Любовь (Король Кубков): символизирует разговор о чувствах со зрелым и сдержанным человеком.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает спор за ресурсы в коллективе.
  3. Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость медицинского осмотра.

Лев

  1. Любовь (Влюблённые): говорит о выборе между двумя людьми или двумя сценариями отношений.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку задачами с дедлайнами в один период.
  3. Здоровье (Сила): символизирует устойчивость организма.

Дева

  1. Любовь (Паж Кубков): указывает на неожиданное признание, которое будет звучать неуверенно, но искренне.
  2. Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где придётся быстро принимать решения.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о ночных пробуждениях.

Весы

  1. Любовь (Солнце): символизирует день, когда отношения перейдут на новый уровень.
  2. Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает оформление документов или юридическое закрепление договорённости.
  3. Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в изоляции и снижении внешних контактов.

Скорпион

  1. Любовь (Дьявол): говорит о ситуации, где эмоциональная привязанность начнёт ощущаться как давление.
  2. Профессиональная сфера (Жрица): указывает на скрытую информацию о работе, которая станет доступна не сразу.
  3. Здоровье (Башня): предрекает резкую реакцию организма на ментальную перегрузку.

Стрелец

  1. Любовь (Звезда): символизирует переписку или дистанционный контакт, который даст надежду на развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает срочный выезд, командировку или авральную задачу.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): отличное самочувствие.

Козерог

  1. Любовь (Императрица): указывает на обсуждение совместного проживания.
  2. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро принимать решения.
  3. Здоровье (Тройка Мечей): говорит о реакциях сердца или сосудистой системы на стрессовые нагрузки.

Водолей

  1. Любовь (Колесо Фортуны): символизирует внезапную встречу в дороге или в случайной ситуации.
  2. Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильный финансовый результат или закрепление дохода.
  3. Здоровье (Луна): указывает на чувствительность к погоде.

Рыбы

  1. Любовь (Туз Кубков): говорит о начале общения, которое быстро перейдёт в эмоциональную вовлечённость.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает ожидание результата, связанного с долгим проектом.
  3. Здоровье (Шестёрка Мечей): хорошее самочувствие.
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