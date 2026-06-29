Львам предстоит сделать нелёгкий выбор в личной жизни, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня

Львам предстоит сделать нелёгкий сердечный выбор, а Овнов ждёт повышение на работе: таро-расклад на понедельник, 29 июня
ЛИД: Карты подскажут, что грядёт в сфере любви, карьеры и здоровья
Львы столкнутся с нелёгким выбором, а Овнам стоит ждать карьерного развития. «Клопс» публикует расклад на картах таро на понедельник, 29 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Семёрка Кубков): предрекает интересное знакомство через интернет.
- Профессиональная сфера (Император): говорит о разговоре с начальством, который закрепит за вами новую зону ответственности.
- Здоровье (Луна): указывает на реакцию организма на стресс.
Телец
- Любовь (Шестёрка Мечей): символизирует дистанцию в отношениях или временную разлуку.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): обещает старт нового проекта с жёсткими сроками и быстрым темпом.
- Здоровье (Десятка Пентаклей): говорит о необходимости проверить наследственные или семейные особенности самочувствия.
Близнецы
- Любовь (Паж Мечей): предрекает проверку доверия. Переписка или разговор вскроет скрытую информацию.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): указывает на внезапную смену условий контракта или графика работы.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит о реакции на смену режима питания или нестабильный сон.
Рак
- Любовь (Король Кубков): символизирует разговор о чувствах со зрелым и сдержанным человеком.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает спор за ресурсы в коллективе.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость медицинского осмотра.
Лев
- Любовь (Влюблённые): говорит о выборе между двумя людьми или двумя сценариями отношений.
- Профессиональная сфера (Десятка Жезлов): предрекает перегрузку задачами с дедлайнами в один период.
- Здоровье (Сила): символизирует устойчивость организма.
Дева
- Любовь (Паж Кубков): указывает на неожиданное признание, которое будет звучать неуверенно, но искренне.
- Профессиональная сфера (Маг): предрекает ситуацию, где придётся быстро принимать решения.
- Здоровье (Девятка Мечей): говорит о ночных пробуждениях.
Весы
- Любовь (Солнце): символизирует день, когда отношения перейдут на новый уровень.
- Профессиональная сфера (Справедливость): предрекает оформление документов или юридическое закрепление договорённости.
- Здоровье (Отшельник): указывает на потребность в изоляции и снижении внешних контактов.
Скорпион
- Любовь (Дьявол): говорит о ситуации, где эмоциональная привязанность начнёт ощущаться как давление.
- Профессиональная сфера (Жрица): указывает на скрытую информацию о работе, которая станет доступна не сразу.
- Здоровье (Башня): предрекает резкую реакцию организма на ментальную перегрузку.
Стрелец
- Любовь (Звезда): символизирует переписку или дистанционный контакт, который даст надежду на развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): предрекает срочный выезд, командировку или авральную задачу.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): отличное самочувствие.
Козерог
- Любовь (Императрица): указывает на обсуждение совместного проживания.
- Профессиональная сфера (Колесница): предрекает необходимость быстро принимать решения.
- Здоровье (Тройка Мечей): говорит о реакциях сердца или сосудистой системы на стрессовые нагрузки.
Водолей
- Любовь (Колесо Фортуны): символизирует внезапную встречу в дороге или в случайной ситуации.
- Профессиональная сфера (Король Пентаклей): предрекает стабильный финансовый результат или закрепление дохода.
- Здоровье (Луна): указывает на чувствительность к погоде.
Рыбы
- Любовь (Туз Кубков): говорит о начале общения, которое быстро перейдёт в эмоциональную вовлечённость.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): предрекает ожидание результата, связанного с долгим проектом.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): хорошее самочувствие.