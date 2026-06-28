Куй железо: Тамара Глоба назвала знак, которому конец июня откроет личные и денежные перспективы

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В конце июня Ракам стоит заняться личными планами, творчеством и делами, которые могут принести доход. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Это время для серьёзных разговоров о личном, семейных планов и дел, которые давно хотелось сделать для себя. По словам астролога, окружающие будут чаще замечать вкус, чувства и идеи Раков. Удачно могут сложиться творческие проекты, появятся заработки и предложения с заделом на будущее. Поддержку дадут друзья, родные и близкие.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.