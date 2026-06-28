Овны потянутся к близким, а Девы выберут режим «лечь и не вставать»: таро-расклад на воскресенье, 28 июня

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Овны проведут день с близкими, а Девы позволят себе лечь и не вставать. «Клопс» публикует расклад на картах таро на воскресенье, 28 июня, для всех знаков зодиака*.

*Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Четвёрка Жезлов

Дом и уют выходят на первый план. Кто-то из близких приедет без предупреждения, и это окажется лучшей частью дня. Не планируйте грандиозных выходов — останьтесь там, где пахнет едой и можно лечь в халате на диван.

Телец

Карта: Суд

Решение, которое вы откладывали две недели, сегодня созреет. Вы вдруг поймёте, что пора отвечать «да» или «нет», и это освободит кучу сил. Не бойтесь промахнуться, ошибка сегодня будет дорожкой, а не стеной. Главное — не зависать между вариантами.

Близнецы

Карта: Паж Кубков

Сегодня вас может неожиданно потянуть на нежность. Сообщение без повода, цветы по дороге, комплимент человеку, который просто оказался рядом, — всё это будет выглядеть естественно. Не прячьте порыв за иронией: такие моменты редко приходят по расписанию.

Рак

Карта: Иерофант

Совет старшего или более опытного человека — лучшее, что случится сегодня. Не отмахивайтесь, даже если он звучит старомодно. В этих мудрых словах спрятан ключ к ситуации, которая мучила вас месяц. Если понадобится, просите помощи прямо — намёки никто не поймёт.

Лев

Карта: Звезда (перевёрнутая)

Сегодня надежда может сыграть с вами злую шутку: не каждый просвет впереди ведёт к выходу. Не ставьте на то, что пока ничем не подтверждено, и не спешите строить планы на зыбкой почве. Дождитесь фактов — к вечеру станет ясно, был ли повод тревожиться. Скорее всего, всё окажется не так страшно.

Дева

Карта: Десятка Мечей

Усталость может накрыть так, что спорить с ней будет бессмысленно. Разрешите себе лечь, выспаться и не выжимать продуктивность через силу: завтра отложенное пойдёт гораздо быстрее. После обеда может позвонить человек, который снимет с вас часть забот. Не отказывайтесь — помощь придёт очень вовремя.

Весы

Карта: Шестёрка Пентаклей

Сегодня вам придётся чем-то поделиться — временем, вниманием, деньгами или просто участием. Не ждите мгновенной благодарности: важнее сам жест. Человек, которому вы поможете, вспомнит об этом через пару дней, а в начале недели к вам может вернуться нечто большее — возможность, разговор или нужное совпадение.

Скорпион

Карта: Восьмёрка Кубков

Уйти. Остановиться. Перестать вкладываться в то, что не растёт. Сегодня вы физически почувствуете, что пора менять направление. Будет страшно и пусто, но это нормально. Соберите вещи, закройте вкладку, удалитесь из надоевшего чата. Свято место пусто не бывает.

Стрелец

Карта: Тройка Жезлов

Сегодня у плана, который вы тянули в одиночку, появятся союзники. Один предложит ресурсы, другой — время, третий — нужные контакты. Нужно быстро понять, кто действительно поможет, а кто просто хочет оказаться рядом с будущим успехом. Лишних людей отсеивайте без сожаления.

Козерог

Карта: Колесница

Сегодня может сдвинуться то, что долго не поддавалось. Упрямый человек вдруг станет сговорчивее, потерянная вещь найдётся в очевидном месте, а старая проблема решится быстрее, чем вы ожидали. Только не распыляйтесь! Выберите главное и бейте в одну точку. Этот день может принести больше, чем вся прошлая неделя.

Водолей

Карта: Тройка Мечей (перевёрнутая)

Старая боль перестала быть острой, и вы готовы о ней говорить. Не бойтесь показаться уязвимым — сегодня разговор о прошлом принесёт облегчение и вам, и собеседнику. Конечно, за один вечер всё не исправить, но важный шаг к примирению с собой будет сделан. Завтра вы проснётесь с ощущением, что камень с плеч упал.

Рыбы

Карта: Туз Жезлов

Внутри щёлкнет тумблер: захочется начать что-то новое без долгих объяснений самому себе. Поддайтесь этому желанию — выйдите на пробежку, откройте учебник, сделайте первый набросок, напишите одно сообщение. Сейчас важен вовсе не масштаб. Маленький шаг потянет за собой события, о которых вы даже мечтать не смели.