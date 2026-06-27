15:15

Не посещай водоёмы и не обижай домашних животных: приметы на 28 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 28 июня — это день Фита и Амоса. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 28 июня:

  1. посещать водоёмы — нечистая сила может утащить человека на дно;
  2. заниматься уборкой в доме — можно вымести удачу и благополучие из жилья;
  3. конфликтовать с близкими и повышать голос, особенно на пожилых людей — крупной ссоры и драки не избежать;
  4. обращаться с домашними питомцами грубо и жестоко — на обидчика могут обрушиться болезни и финансовые проблемы;
  5. громко веселиться и смеяться — дата считается несчастливой;
  6. ругаться, грубить и хамить другим — вы можете привлечь к себе негатив;
  7. брать деньги в долг или занимать кому-то — вы притянете бедность в жизнь.

Народные приметы на 28 июня:

  1. тепло — к богатому урожаю;
  2. туман и много комаров — пойдёт дождь;
  3. переменчивый ветер — скоро придёт ненастье;
  4. ливень — к плохому урожаю;
  5. завяли комнатные цветы — будет сильная засуха.
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