Не посещай водоёмы и не обижай домашних животных: приметы на 28 июня

В народном календаре 28 июня — это день Фита и Амоса. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 28 июня:
- посещать водоёмы — нечистая сила может утащить человека на дно;
- заниматься уборкой в доме — можно вымести удачу и благополучие из жилья;
- конфликтовать с близкими и повышать голос, особенно на пожилых людей — крупной ссоры и драки не избежать;
- обращаться с домашними питомцами грубо и жестоко — на обидчика могут обрушиться болезни и финансовые проблемы;
- громко веселиться и смеяться — дата считается несчастливой;
- ругаться, грубить и хамить другим — вы можете привлечь к себе негатив;
- брать деньги в долг или занимать кому-то — вы притянете бедность в жизнь.
Народные приметы на 28 июня:
- тепло — к богатому урожаю;
- туман и много комаров — пойдёт дождь;
- переменчивый ветер — скоро придёт ненастье;
- ливень — к плохому урожаю;
- завяли комнатные цветы — будет сильная засуха.