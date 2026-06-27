Лев влюбится, а Скорпион прозреет: расклад Таро на субботу для всех знаков

Лев снова влюбится, а Скорпион внезапно прозреет. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 27 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
Карта: Рыцарь Мечей (напор)
Суббота потребует от вас быстрых решений. Карта говорит: действуйте дерзко, но не бездумно. У вас есть энергия, чтобы прорваться там, где другие топчутся на месте. Избегайте споров на пустом месте — ваша резкость сегодня может ранить.
Телец
Карта: 4 Пентаклей (забота)
День пройдёт в заботах о финансовом комфорте. Вы захотите контролировать свои ресурсы — и правильно сделаете. Однако карта предупреждает: не замыкайтесь в своей крепости, иногда стоит делиться теплом с близкими, даже если это просто тёплые слова.
Близнецы
Карта: Колесница (поездка)
Вас ждёт динамичный день! Возможно спонтанное решение куда-то отправиться или неожиданная встреча в дороге. Суббота идеальна для того, чтобы вырваться из привычной рутины. Главное — не теряйте бдительности за рулём, как физическим, так и жизненным.
Рак
Карта: Сила (терпение)
Сегодня вам потребуется вся ваша выдержка. Кто-то попытается вывести вас из себя или переложить на вас свои проблемы. Карта советует: проявите мягкость, но не слабость. Ваша внутренняя сила в спокойствии. Вечер принесёт награду за ваше терпение.
Лев
Карта: Влюблённые (романтика)
Ваш день окрашен в розовые тона! Вас ждёт встреча, которая заставит сердце биться чаще, или неожиданное признание в чувствах. Если вы в паре — отличный день для совместного досуга. Карта советует: сегодня выбирайте сердцем, а не разумом.
Дева
Карта: Отшельник (одиночество)
Суббота создана для того, чтобы побыть наедине с собой. Вам нужно перезагрузиться: выключите телефон, сходите в тихое место или просто почитайте книгу. В этом уединении вы найдёте ответ на вопрос, который мучил вас всю неделю.
Весы
Карта: 3 Кубков (праздник)
Суббота обещает быть весёлой и шумной. Вас ждут встречи с друзьями, вечеринка или семейный ужин. Эмоции будут бить через край — наслаждайтесь каждым мгновением. Карта говорит о лёгкости и душевной гармонии, не отказывайте себе в удовольствиях.
Скорпион
Карта: 8 Жезлов (прозрение)
Всё случится быстро и неожиданно! Сегодня вы получите ясность в запутанной ситуации — словно пелена упадёт с глаз. Суббота принесёт стремительные перемены, которые заставят вас пересмотреть свои планы. Будьте готовы к новостям из неожиданного источника.
Стрелец
Карта: Император (власть)
Сегодня вы — главный. Суббота благоприятна для принятия серьёзных решений: вас послушают, и ваше слово будет весомым. Возьмите бразды правления в свои руки, но помните — сила не в давлении, а в мудрости. Ведите, а не принуждайте.
Козерог
Карта: 2 Кубков (единство)
Вас ждёт день взаимопонимания. Это идеальное время для того, чтобы заключить союз — деловой или личный. Суббота сближает: пришло время открыто поговорить с партнёром или найти общего языка с тем, с кем раньше были разногласия.
Водолей
Карта: 6 Пентаклей (щедрость)
Суббота — день, когда стоит отдавать, чтобы получить взамен. Помогите кому-то советом, деньгами или временем. Вселенная заметит вашу щедрость и вернёт вам с лихвой. Также возможен неожиданный бонус или возврат старого долга.
Рыбы
Карта: Звезда (надежда)
Прекрасный день для мечтаний и визуализации! Суббота несёт вам вдохновение и веру в лучшее. То, что казалось недостижимым, становится реальным. Загадайте желание — у вас есть все шансы, что оно сбудется. Отличный день для творчества и медитации.