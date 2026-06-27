Лев влюбится, а Скорпион прозреет: расклад Таро на субботу для всех знаков

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Лев снова влюбится, а Скорпион внезапно прозреет. «Клопс» публикует расклад на картах таро на субботу, 27 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Карта: Рыцарь Мечей (напор)

Суббота потребует от вас быстрых решений. Карта говорит: действуйте дерзко, но не бездумно. У вас есть энергия, чтобы прорваться там, где другие топчутся на месте. Избегайте споров на пустом месте — ваша резкость сегодня может ранить.

Телец

Карта: 4 Пентаклей (забота)

День пройдёт в заботах о финансовом комфорте. Вы захотите контролировать свои ресурсы — и правильно сделаете. Однако карта предупреждает: не замыкайтесь в своей крепости, иногда стоит делиться теплом с близкими, даже если это просто тёплые слова.

Близнецы

Карта: Колесница (поездка)

Вас ждёт динамичный день! Возможно спонтанное решение куда-то отправиться или неожиданная встреча в дороге. Суббота идеальна для того, чтобы вырваться из привычной рутины. Главное — не теряйте бдительности за рулём, как физическим, так и жизненным.

Рак

Карта: Сила (терпение)

Сегодня вам потребуется вся ваша выдержка. Кто-то попытается вывести вас из себя или переложить на вас свои проблемы. Карта советует: проявите мягкость, но не слабость. Ваша внутренняя сила в спокойствии. Вечер принесёт награду за ваше терпение.

Лев

Карта: Влюблённые (романтика)

Ваш день окрашен в розовые тона! Вас ждёт встреча, которая заставит сердце биться чаще, или неожиданное признание в чувствах. Если вы в паре — отличный день для совместного досуга. Карта советует: сегодня выбирайте сердцем, а не разумом.

Дева

Карта: Отшельник (одиночество)

Суббота создана для того, чтобы побыть наедине с собой. Вам нужно перезагрузиться: выключите телефон, сходите в тихое место или просто почитайте книгу. В этом уединении вы найдёте ответ на вопрос, который мучил вас всю неделю.

Весы

Карта: 3 Кубков (праздник)

Суббота обещает быть весёлой и шумной. Вас ждут встречи с друзьями, вечеринка или семейный ужин. Эмоции будут бить через край — наслаждайтесь каждым мгновением. Карта говорит о лёгкости и душевной гармонии, не отказывайте себе в удовольствиях.

Скорпион

Карта: 8 Жезлов (прозрение)

Всё случится быстро и неожиданно! Сегодня вы получите ясность в запутанной ситуации — словно пелена упадёт с глаз. Суббота принесёт стремительные перемены, которые заставят вас пересмотреть свои планы. Будьте готовы к новостям из неожиданного источника.

Стрелец

Карта: Император (власть)

Сегодня вы — главный. Суббота благоприятна для принятия серьёзных решений: вас послушают, и ваше слово будет весомым. Возьмите бразды правления в свои руки, но помните — сила не в давлении, а в мудрости. Ведите, а не принуждайте.

Козерог

Карта: 2 Кубков (единство)

Вас ждёт день взаимопонимания. Это идеальное время для того, чтобы заключить союз — деловой или личный. Суббота сближает: пришло время открыто поговорить с партнёром или найти общего языка с тем, с кем раньше были разногласия.

Водолей

Карта: 6 Пентаклей (щедрость)

Суббота — день, когда стоит отдавать, чтобы получить взамен. Помогите кому-то советом, деньгами или временем. Вселенная заметит вашу щедрость и вернёт вам с лихвой. Также возможен неожиданный бонус или возврат старого долга.

Рыбы

Карта: Звезда (надежда)

Прекрасный день для мечтаний и визуализации! Суббота несёт вам вдохновение и веру в лучшее. То, что казалось недостижимым, становится реальным. Загадайте желание — у вас есть все шансы, что оно сбудется. Отличный день для творчества и медитации.