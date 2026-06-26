Рыбы поверят в любовь, а Скорпионы отпустят прошлое: гороскоп на выходные

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.
Овен
Выходные пройдут под знаком эмоционального равновесия. После бурной недели вам захочется тишины и покоя. Суббота хороша для медитации или долгой прогулки в одиночестве. В воскресенье возможны неожиданные извинения от того, с кем вы поссорились. Примите их великодушно.
Телец
Звёзды говорят: ваш организм требует отдыха. В субботу забудьте о делах и посвятите время себе — вкусная еда, тёплая ванна или просмотр любимого фильма. Воскресенье принесёт приятную весточку от дальних родственников. Не планируйте ничего серьёзного.
Близнецы
Выходные будут полны загадок и разоблачений. В субботу вы случайно узнаете секрет, который давно хотели раскрыть. Воскресенье подходит для того, чтобы начать вести дневник или записывать свои сны. Ваша интуиция будет на пике — доверяйте первым впечатлениям.
Рак
Это ваши первые выходные в новом астрологическом сезоне! Суббота подарит вам невероятную уверенность. Начните то, что давно откладывали. Воскресенье — день для красивых покупок и обновления гардероба. Вы в центре внимания, и это вам идёт.
Лев
В субботу вас ждёт откровенный разговор, который многое расставит по местам. Даже если правда будет горькой, она освободит вас от груза. Воскресенье посвятите близким — они скучали по вашему вниманию. Вечером возможен романтический сюрприз.
Дева
Выходные перевернут ваше представление о возможном. В субботу произойдёт событие, которое вы не могли предсказать — и оно окажется крайне удачным. Воскресенье отлично подходит для творчества и общения с детьми. Отпустите контроль, просто наблюдайте.
Весы
Суббота будет напряжённой — вам предстоит выбрать между двумя равнозначными вариантами. Не торопитесь, дайте себе время. К воскресенью ответ придёт сам собой во сне или интуитивном озарении. Вечер воскресенья создан для долгих разговоров по душам.
Скорпион
Суббота может вскрыть старые раны, но именно в этот раз вы готовы с ними расстаться. Ритуал или символическое действие помогут отпустить то, что тянуло вас вниз. Воскресенье принесёт лёгкость и желание двигаться вперёд без оглядки.
Стрелец
Выходные — время решительных действий. В субботу вы почувствуете, что пора менять работу или начать новое дело. Не бойтесь рисковать! Воскресенье поддержит вас в этом порыве: появятся единомышленники и полезные контакты. Удача на вашей стороне.
Козерог
Суббота заставит вас пересмотреть свои взгляды. Возможно, вы поймёте, что были не правы в каком-то давнем споре. Мужество признать это приведёт к примирению. Воскресенье пройдёт в тёплой семейной атмосфере — займитесь совместным ужином или прогулкой.
Водолей
Ваша голова полна идей, и суббота — лучшее время, чтобы их систематизировать. Запишите всё, что придёт в голову, выберите самое перспективное. Воскресенье даст энергию для первых шагов. Не ждите идеальных условий — начинайте с того, что есть.
Рыбы
Эти выходные обещают быть волшебными. В субботу возможна встреча, которая заставит ваше сердце биться чаще. Если вы в паре — воскресенье принесёт вторую волну романтики. Не стесняйтесь говорить о чувствах, слова будут иметь особую силу.
Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.