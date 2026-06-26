Рыбы поверят в любовь, а Скорпионы отпустят прошлое: гороскоп на выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Астрологи обещают насыщенные выходные: одним звёзды советуют больше двигаться, другим — заняться творчеством или семейными вопросами. Выберите свой знак и узнайте, на чём стоит сосредоточиться.

Овен

Выходные пройдут под знаком эмоционального равновесия. После бурной недели вам захочется тишины и покоя. Суббота хороша для медитации или долгой прогулки в одиночестве. В воскресенье возможны неожиданные извинения от того, с кем вы поссорились. Примите их великодушно.

Телец

Звёзды говорят: ваш организм требует отдыха. В субботу забудьте о делах и посвятите время себе — вкусная еда, тёплая ванна или просмотр любимого фильма. Воскресенье принесёт приятную весточку от дальних родственников. Не планируйте ничего серьёзного.

Близнецы

Выходные будут полны загадок и разоблачений. В субботу вы случайно узнаете секрет, который давно хотели раскрыть. Воскресенье подходит для того, чтобы начать вести дневник или записывать свои сны. Ваша интуиция будет на пике — доверяйте первым впечатлениям.

Рак

Это ваши первые выходные в новом астрологическом сезоне! Суббота подарит вам невероятную уверенность. Начните то, что давно откладывали. Воскресенье — день для красивых покупок и обновления гардероба. Вы в центре внимания, и это вам идёт.

Лев

В субботу вас ждёт откровенный разговор, который многое расставит по местам. Даже если правда будет горькой, она освободит вас от груза. Воскресенье посвятите близким — они скучали по вашему вниманию. Вечером возможен романтический сюрприз.

Дева

Выходные перевернут ваше представление о возможном. В субботу произойдёт событие, которое вы не могли предсказать — и оно окажется крайне удачным. Воскресенье отлично подходит для творчества и общения с детьми. Отпустите контроль, просто наблюдайте.