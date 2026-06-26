Не переедай и не хвастайся своей жизнью перед другими: приметы на 27 июня

В народном календаре 27 июня — это Елисеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 27 июня:
- переедать — можно получить проблемы с желудком;
- есть яйца с двумя желтками — это может привлечь к вам неприятности;
- рвать лютики — это может вызвать ссору с важным человеком;
- лениться — это может привести к бедам;
- хвастаться своей жизнью перед другими — вы отпугнёте удачу.
Народные приметы на 27 июня:
- вечером в лесу становится теплее — к дождю;
- лягушки и жабы начинают выползать на сушу — дождь не за горами;
- рыба в реке активно плещется — ожидайте грозу ночью.
- много комаров — к хорошему урожаю ягод.
- много мошек — будет богатый урожай грибов.
- полевые мыши и крысы ночью остаются в своих норах — к дождю;
- чайки садятся на воду, но не купаются — к хорошей погоде;
- дождь — плохая погода может продлиться 7 недель;
- северо-западный ветер — к дождю.