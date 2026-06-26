15:14

Не переедай и не хвастайся своей жизнью перед другими: приметы на 27 июня

  1. Зодиак
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В народном календаре 27 июня — это Елисеев день. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 27 июня:

  1. переедать — можно получить проблемы с желудком;
  2. есть яйца с двумя желтками —  это может привлечь к вам неприятности;
  3. рвать лютики — это может вызвать ссору с важным человеком;
  4. лениться — это может привести к бедам;
  5. хвастаться своей жизнью перед другими — вы отпугнёте удачу.

Народные приметы на 27 июня:

  1. вечером в лесу становится теплее — к дождю;
  2. лягушки и жабы начинают выползать на сушу — дождь не за горами;
  3. рыба в реке активно плещется — ожидайте грозу ночью.
  4. много комаров — к хорошему урожаю ягод.
  5. много мошек — будет богатый урожай грибов.
  6. полевые мыши и крысы ночью остаются в своих норах — к дождю;
  7. чайки садятся на воду, но не купаются — к хорошей погоде;
  8. дождь — плохая погода может продлиться 7 недель;
  9. северо-западный ветер — к дождю.
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