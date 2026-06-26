Козерогов ждёт серьёзное предложение, а Рыбы перестанут мириться с дискомфортом: таро-расклад на пятницу, 26 июня

Козероги заговорят о совместном будущем с партнёром, а Рыбы наконец перестанут закрывать глаза на сложности в отношениях. «Клопс» публикует расклад на картах таро на пятницу, 26 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Двойка Кубков): обещает разговор, после которого отношения станут заметно теплее.
- Профессиональная сфера (Десятка Пентаклей): предрекает получение премии, удачное завершение сделки или другую финансовую удачу.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): указывает на необходимость дать организму отдых, чтобы избежать переутомления.
Телец
- Любовь (Башня перевёрнутая): говорит о возможности предотвратить серьёзную ссору благодаря откровенному разговору.
- Профессиональная сфера (Тройка Жезлов): обещает предложение, связанное с новой должностью.
- Здоровье (Колесо Фортуны): символизирует быстрое восстановление после недавнего недомогания.
Близнецы
- Любовь (Паж Кубков): предрекает неожиданное признание, флирт или приглашение на свидание.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Мечей): указывает на ограничения, которые окажутся не такими серьёзными, как казалось сначала.
- Здоровье (Пятёрка Жезлов): говорит о вероятности мышечного напряжения, головной боли или усталости после физических перегрузок.
Рак
- Любовь (Король Жезлов): символизирует знакомство с уверенным в себе человеком, который проявит инициативу.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает первые результаты работы, которая долго не приносила ощутимой отдачи.
- Здоровье (Девятка Кубков): хорошее самочувствие.
Лев
- Любовь (Императрица): предрекает серьёзный разговор о совместном будущем, семье или пополнении.
- Профессиональная сфера (Туз Жезлов): говорит о предложении, которое может стать отправной точкой для карьерного роста.
- Здоровье (Справедливость): символизирует успешное лечение, правильно подобранную терапию или хорошие результаты обследования.
Дева
- Любовь (Отшельник перевёрнутая): обещает окончание периода одиночества и желание снова впустить в жизнь новые знакомства.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): предрекает материальное поощрение, возврат долга или ценную помощь.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную метеочувствительность.
Весы
- Любовь (Колесница): говорит о совместной поездке, которая укрепит отношения.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Кубков): предрекает отмену планов, после которой откроется более выгодная возможность.
- Здоровье (Королева Кубков): символизирует постепенное восстановление эмоционального равновесия.
Скорпион
- Любовь (Солнце): обещает день, наполненный вниманием, искренностью и приятными сюрпризами.
- Профессиональная сфера (Дьявол): указывает на риск согласиться на условия, которые позже окажутся невыгодными.
- Здоровье (Восьмёрка Пентаклей): говорит о том, что регулярные занятия спортом или лечебные процедуры наконец начнут приносить заметный эффект.
Стрелец
- Любовь (Семёрка Кубков): предрекает знакомство сразу с несколькими интересными людьми или сложный выбор между чувствами и разумом.
- Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление деловой репутации и поддержку влиятельного человека.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): указывает на быстрое восстановление после болезни или травмы.
Козерог
- Любовь (Мир): символизирует переход отношений на новый этап, помолвку или окончательное примирение.
- Профессиональная сфера (Рыцарь Мечей): говорит о срочной задаче, которая потребует решительности.
- Здоровье (Тройка Мечей): предрекает необходимость обратить внимание на сердце, давление или уровень стресса.
Водолей
- Любовь (Дьявол перевёрнутая): обещает освобождение от отношений, которые давно перестали приносить радость.
- Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность успешно начать собственный проект или реализовать смелую идею.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): отличное самочувствие.
Рыбы
- Любовь (Справедливость перевёрнутая): символизирует переоценку отношений и отказ мириться с тем, что раньше казалось приемлемым.
- Профессиональная сфера (Девятка Жезлов): предрекает завершение сложного этапа, после которого станет легче двигаться дальше.
- Здоровье (Звезда): обещает восстановление сил.