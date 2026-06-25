Не пей молоко и молись перед выходом из дома: приметы на 26 июня

26 июня православная церковь чтит святую мученицу Акилину, пострадавшую за веру при императоре Диоклетиане. В народном календаре с датой связывали начало посева гречихи, поэтому её называли Гречишницей. Рассказываем о приметах и запретах этого дня.
Что нельзя делать 26 июня:
- пить молоко и готовить блюда на его основе — считалось, что это грозит отравлением или недомоганием;
- работать допоздна и через силу — такой труд не принесёт пользы;
- жаловаться на жизнь, обсуждать беды и настраивать себя на плохое — неприятности могут усилиться;
- сажать огурцы — верили, что они вырастут сухими и кривыми;
- хвастаться успехами или слишком открыто делиться радостью — так можно спугнуть удачу;
- выходить из дома до полудня без молитвы, креста или оберега — опасались порчи и сглаза;
- нанимать новых сотрудников — по приметам, они принесут лишние проблемы.
Народные приметы на 26 июня:
- туман на рассвете — к жаре;
- радуга на западе утром или в обед — к ветру;
- много мошек — к ясной погоде;
- с утра сильно пахнут цветы — к дождю;
- паук-крестовик вечером сидит в паутине — следующий день будет сухим;
- собака катается по траве — к ненастью.