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Не пей молоко и молись перед выходом из дома: приметы на 26 июня

  1. Зодиак
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Не пей молоко и молись перед выходом из дома: приметы на 26 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: архив «Клопс»
Иллюстрация: архив «Клопс»

26 июня православная церковь чтит святую мученицу Акилину, пострадавшую за веру при императоре Диоклетиане. В народном календаре с датой связывали начало посева гречихи, поэтому её называли Гречишницей. Рассказываем о приметах и запретах этого дня.

Что нельзя делать 26 июня:

  1. пить молоко и готовить блюда на его основе — считалось, что это грозит отравлением или недомоганием;
  2. работать допоздна и через силу — такой труд не принесёт пользы;
  3. жаловаться на жизнь, обсуждать беды и настраивать себя на плохое — неприятности могут усилиться;
  4. сажать огурцы — верили, что они вырастут сухими и кривыми;
  5. хвастаться успехами или слишком открыто делиться радостью — так можно спугнуть удачу;
  6. выходить из дома до полудня без молитвы, креста или оберега — опасались порчи и сглаза;
  7. нанимать новых сотрудников — по приметам, они принесут лишние проблемы.

Народные приметы на 26 июня:

  1. туман на рассвете — к жаре;
  2. радуга на западе утром или в обед — к ветру;
  3. много мошек — к ясной погоде;
  4. с утра сильно пахнут цветы — к дождю;
  5. паук-крестовик вечером сидит в паутине — следующий день будет сухим;
  6. собака катается по траве — к ненастью.
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