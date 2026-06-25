Овны вернутся к загадке из прошлого, а Скорпионы обретут надежду: таро-расклад на четверг, 25 июня

К Овнам вернётся человек из прошлого, а Скорпионы обретут надежду в любви. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 25 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Суд): предрекает возвращение человека, с которым многое осталось недосказанным.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает возможность увеличить доход или получить выгодное предложение.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на последствия переутомления и нехватки полноценного отдыха.
Телец
- Любовь (Король Кубков): говорит о поступке, который подтвердит серьёзность намерений партнёра.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий и необходимость быстро принимать решения.
- Здоровье (Дьявол перевёрнутая): символизирует удачный момент для отказа от вредной привычки.
Близнецы
- Любовь (Колесо Фортуны): обещает случайное знакомство, способное перерасти в романтическую историю.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на риск оказаться втянутым в чужой конфликт.
- Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости пройти обследование или уделить внимание профилактике.
Рак
- Любовь (Тройка Кубков): предрекает симпатию, которая возникнет в дружеском кругу.
- Профессиональная сфера (Император): обещает поддержку руководства или укрепление авторитета.
- Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность, чувствительность к переменам погоды или нарушениям сна.
Лев
- Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует неожиданное возвращение человека из прошлого.
- Профессиональная сфера (Мир): предрекает успешное завершение дела, которое долго требовало вашего внимания.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на риск ушибов, растяжений и других мелких травм из-за спешки.
Дева
- Любовь (Влюблённые): говорит о решении, которое определит дальнейшую судьбу отношений.
- Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает результат, который окажется приятнее ожидаемого.
- Здоровье (Отшельник): символизирует необходимость заняться хроническими проблемами, которые долго откладывались.
Весы
- Любовь (Паж Кубков): предрекает приглашение на свидание, признание или приятный знак внимания.
- Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзной ошибки в последний момент.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): хорошее самочувствие.
Скорпион
- Любовь (Звезда): обещает восстановление доверия или появление надежды там, где её почти не осталось.
- Профессиональная сфера (Верховная Жрица): предрекает получение информации, способной изменить ваши планы.
- Здоровье (Сила): символизирует высокий уровень энергии и хорошую физическую форму.
Стрелец
- Любовь (Рыцарь Кубков): говорит о романтическом предложении или открытом проявлении симпатии.
- Профессиональная сфера (Колесница): предрекает командировку, поездку или резкое ускорение рабочих процессов.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает постепенное улучшение состояния после затяжной болезни или недомогания.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует разговоры о переезде, совместной жизни или помолвке.
- Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность реализовать идею, которая долго ждала своего часа.
- Здоровье (Девятка Мечей): говорит о том, что тревожные мысли могут сказаться на качестве сна.
Водолей
- Любовь (Королева Жезлов): предрекает яркое знакомство или усиление взаимного притяжения.
- Профессиональная сфера (Справедливость): обещает успешное решение вопросов, связанных с документами или договорами.
- Здоровье (Тройка Мечей): указывает на необходимость контролировать уровень стресса и не игнорировать важные сигналы организма.
Рыбы
- Любовь (Десятка Кубков): символизирует семейную гармонию, примирение или радостное событие в кругу близких.
- Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): говорит о помощи со стороны коллег, руководства или деловых партнёров.
- Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.