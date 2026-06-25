Овны вернутся к загадке из прошлого, а Скорпионы обретут надежду: таро-расклад на четверг, 25 июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

К Овнам вернётся человек из прошлого, а Скорпионы обретут надежду в любви. «Клопс» публикует расклад на картах таро на четверг, 25 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Суд): предрекает возвращение человека, с которым многое осталось недосказанным. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): обещает возможность увеличить доход или получить выгодное предложение. Здоровье (Пятёрка Кубков): указывает на последствия переутомления и нехватки полноценного отдыха.

Телец

Любовь (Король Кубков): говорит о поступке, который подтвердит серьёзность намерений партнёра. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает стремительное развитие событий и необходимость быстро принимать решения. Здоровье (Дьявол перевёрнутая): символизирует удачный момент для отказа от вредной привычки.

Близнецы

Любовь (Колесо Фортуны): обещает случайное знакомство, способное перерасти в романтическую историю. Профессиональная сфера (Пятёрка Мечей): указывает на риск оказаться втянутым в чужой конфликт. Здоровье (Четвёрка Мечей): говорит о необходимости пройти обследование или уделить внимание профилактике.

Рак

Любовь (Тройка Кубков): предрекает симпатию, которая возникнет в дружеском кругу. Профессиональная сфера (Император): обещает поддержку руководства или укрепление авторитета. Здоровье (Луна): указывает на повышенную тревожность, чувствительность к переменам погоды или нарушениям сна.

Лев

Любовь (Шестёрка Кубков): символизирует неожиданное возвращение человека из прошлого. Профессиональная сфера (Мир): предрекает успешное завершение дела, которое долго требовало вашего внимания. Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на риск ушибов, растяжений и других мелких травм из-за спешки.

Дева

Любовь (Влюблённые): говорит о решении, которое определит дальнейшую судьбу отношений. Профессиональная сфера (Семёрка Пентаклей): обещает результат, который окажется приятнее ожидаемого. Здоровье (Отшельник): символизирует необходимость заняться хроническими проблемами, которые долго откладывались.

Весы

Любовь (Паж Кубков): предрекает приглашение на свидание, признание или приятный знак внимания. Профессиональная сфера (Башня перевёрнутая): указывает на возможность избежать серьёзной ошибки в последний момент. Здоровье (Двойка Пентаклей): хорошее самочувствие.

Скорпион

Любовь (Звезда): обещает восстановление доверия или появление надежды там, где её почти не осталось. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): предрекает получение информации, способной изменить ваши планы. Здоровье (Сила): символизирует высокий уровень энергии и хорошую физическую форму.

Стрелец

Любовь (Рыцарь Кубков): говорит о романтическом предложении или открытом проявлении симпатии. Профессиональная сфера (Колесница): предрекает командировку, поездку или резкое ускорение рабочих процессов. Здоровье (Пятёрка Пентаклей перевёрнутая): обещает постепенное улучшение состояния после затяжной болезни или недомогания.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует разговоры о переезде, совместной жизни или помолвке. Профессиональная сфера (Маг): указывает на возможность реализовать идею, которая долго ждала своего часа. Здоровье (Девятка Мечей): говорит о том, что тревожные мысли могут сказаться на качестве сна.

Водолей

Любовь (Королева Жезлов): предрекает яркое знакомство или усиление взаимного притяжения. Профессиональная сфера (Справедливость): обещает успешное решение вопросов, связанных с документами или договорами. Здоровье (Тройка Мечей): указывает на необходимость контролировать уровень стресса и не игнорировать важные сигналы организма.

Рыбы

Любовь (Десятка Кубков): символизирует семейную гармонию, примирение или радостное событие в кругу близких. Профессиональная сфера (Шестёрка Пентаклей): говорит о помощи со стороны коллег, руководства или деловых партнёров. Здоровье (Король Пентаклей): хорошее самочувствие.











