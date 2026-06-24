Смотрите в оба: Тамара Глоба предупредила знак, которому конец июня принесёт перемены

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В конце июня Водолеям придётся держать в голове сразу несколько направлений: дороги, дела партнёров и перемены у детей. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

В поездках стоит быть внимательнее, особенно в начале второй декады. По словам астролога, в это время хлопот может добавить движимое имущество и всё, что связано с его ремонтом.

Во второй половине месяца на первый план выйдут близкие партнёры. Из-за занятости и множества дел Водолеи могут пропустить момент, когда родным и любимым нужна поддержка, поэтому в третьей декаде лучше присмотреться к их заботам и не отмахиваться от чужих проблем.

Конец июня также может привести новых людей в работу и открыть полезные контакты. Важные события произойдут и у детей: для них это время перспектив, крупных перемен и новых поворотов.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.