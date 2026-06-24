14:32

Не коси траву и не спи на чужой подушке: приметы на 25 июня

  1. Зодиак
Автор:

В народном календаре 25 июня — это день Петра Солнцеворота. К этому времени дни начинают становиться короче, а ночи — длиннее. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.

Что нельзя делать 25 июня:

  1. одалживать соль — это может привести к утрате семейного счастья и благополучия;
  2. ложиться спать слишком рано — ваши планы на будущее могут не осуществиться;
  3. носить чёрные и тёмные вещи — эти цвета могут привлечь злых духов, которые будут вам вредить;
  4. покупать домашний скот, так как считалось, что с ним может произойти беда;
  5. косить траву — в ней может скрываться нечистая сила;
  6. спать на чужой подушке — это приведёт к неприятностям;
  7. давать и брать деньги в долг — это приведёт к бедности.

Народные приметы на 25 июня:

  1. собака воет  к наступлению холодов;
  2. цветы в саду увяли — к сильным дождям;
  3. с утра на траве иней — ожидается аномальная жара;
  4. тучи затянули небо — будет град;
  5. птицы летают высоко — день обещает быть тёплым и солнечным;
  6. ясная погода — хороший урожай;
  7. много росы — будет много дождей;
  8. вечером роса и туман — на следующий день будет хорошая погода.
2 522
Хобби приметы