Не коси траву и не спи на чужой подушке: приметы на 25 июня

В народном календаре 25 июня — это день Петра Солнцеворота. К этому времени дни начинают становиться короче, а ночи — длиннее. Рассказываем об относящихся к дате приметах и запретах.
Что нельзя делать 25 июня:
- одалживать соль — это может привести к утрате семейного счастья и благополучия;
- ложиться спать слишком рано — ваши планы на будущее могут не осуществиться;
- носить чёрные и тёмные вещи — эти цвета могут привлечь злых духов, которые будут вам вредить;
- покупать домашний скот, так как считалось, что с ним может произойти беда;
- косить траву — в ней может скрываться нечистая сила;
- спать на чужой подушке — это приведёт к неприятностям;
- давать и брать деньги в долг — это приведёт к бедности.
Народные приметы на 25 июня:
- собака воет к наступлению холодов;
- цветы в саду увяли — к сильным дождям;
- с утра на траве иней — ожидается аномальная жара;
- тучи затянули небо — будет град;
- птицы летают высоко — день обещает быть тёплым и солнечным;
- ясная погода — хороший урожай;
- много росы — будет много дождей;
- вечером роса и туман — на следующий день будет хорошая погода.