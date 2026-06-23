Держи ухо востро: Тамара Глоба рассказала, кому скоро придётся обходить сплетни стороной

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Во второй половине июня Козерогов ждут перемены в личных интересах и окружении. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Представителям земного знака стоит внимательнее присматриваться к новым людям. Мужчинам лучше не терять голову в общении с посторонними женщинами, дамам — осторожнее относиться к внезапным знакомствам и красивым словам. Особенно важно не влезать в чужие личные истории. Если рядом появятся любители сплетен или люди, которые будут тянуть Козерогов на определённую сторону, лучше дистанцироваться.

Зато вторая половина месяца подойдёт для спорта, восстановления сил и важных дел. Энергии хватит на многое, поэтому астролог советует заняться личными интересами и поддержать тех, кто дорог.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.