Не рви траву и работай в полную силу: приметы на 24 июня

24 июня православные вспоминают апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре с этой даты начинались русальные, или русалочьи, дни — время, когда, по поверьям, особенно разгуливала водная нечисть. Продолжался этот период до Ивана Купалы. Рассказываем, о каких приметах и запретах не стоит забывать.
Что нельзя делать 24 июня:
- рвать траву, сидеть на ней и устраивать пикники — верили, что по полям ходит нечистая сила и может навлечь беду;
- рассказывать другим о планах и желаниях — задуманное не сбудется;
- произносить слова «хочу» и «хотелось бы» — всё может случиться наоборот;
- слушать жалобы на болезни — недуг, по поверью, мог перейти к слушателю;
- работать вполсилы — святой Варфоломей мог наказать за лень и небрежность;
- ссориться с близкими — напряжение в отношениях могло растянуться на весь год;
- звенеть монетами — это сулило проблемы с деньгами.
Народные приметы на 24 июня:
- бледное солнце на рассвете — вечером пойдёт дождь;
- туман над водой — к урожаю грибов;
- гуси летят против ветра — к похолоданию;
- на кленовых листьях выступили капли сока — ждали дождя;
- утром в поле не видно пчёл — к дождю в обед;
- голуби неохотно гуляют — погода испортится;
- стрижи в ясный день не летают — к грозе;
- вьюнок раскрыл цветки и прижал листья к стеблям — к пасмурной и дождливой погоде.