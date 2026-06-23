14:03

Не рви траву и работай в полную силу: приметы на 24 июня

  1. Зодиак
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24 июня православные вспоминают апостолов Варфоломея и Варнаву. В народном календаре с этой даты начинались русальные, или русалочьи, дни — время, когда, по поверьям, особенно разгуливала водная нечисть. Продолжался этот период до Ивана Купалы. Рассказываем, о каких приметах и запретах не стоит забывать.

Что нельзя делать 24 июня:

  1. рвать траву, сидеть на ней и устраивать пикники — верили, что по полям ходит нечистая сила и может навлечь беду;
  2. рассказывать другим о планах и желаниях — задуманное не сбудется;
  3. произносить слова «хочу» и «хотелось бы» — всё может случиться наоборот;
  4. слушать жалобы на болезни — недуг, по поверью, мог перейти к слушателю;
  5. работать вполсилы — святой Варфоломей мог наказать за лень и небрежность;
  6. ссориться с близкими — напряжение в отношениях могло растянуться на весь год;
  7. звенеть монетами — это сулило проблемы с деньгами.

Народные приметы на 24 июня:

  1. бледное солнце на рассвете — вечером пойдёт дождь;
  2. туман над водой — к урожаю грибов;
  3. гуси летят против ветра — к похолоданию;
  4. на кленовых листьях выступили капли сока — ждали дождя;
  5. утром в поле не видно пчёл — к дождю в обед;
  6. голуби неохотно гуляют — погода испортится;
  7. стрижи в ясный день не летают — к грозе;
  8. вьюнок раскрыл цветки и прижал листья к стеблям — к пасмурной и дождливой погоде.
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