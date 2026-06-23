Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня
10:51
Автор:
10:51

Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня

  1. Зодиак
Автор:
Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня - Новости Калининграда | Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»
Иллюстрация: Алиса Игонина / «Клопс»

Раков ждёт счастливое событие в отношениях, а Водолеев — романтическое предложение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 23 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

  1. Любовь (Паж Мечей): предрекает неожиданное сообщение от человека, о котором вы давно не вспоминали.
  2. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): говорит о необходимости выбирать между двумя перспективными направлениями.
  3. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на риск переохлаждения, снижения иммунитета или затянувшегося недомогания.

Телец

  1. Любовь (Императрица): символизирует разговоры о семье или совместном проживании.
  2. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает раскрытие чужих планов или скрытой информации.
  3. Здоровье (Король Кубков): говорит о постепенной нормализации эмоционального состояния и снижении уровня стресса.

Близнецы

  1. Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание оставить позади отношения, которые перестали приносить радость.
  2. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует возможность дополнительного заработка или выгодного предложения.
  3. Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о нехватке энергии, связанной с переутомлением и нарушением режима отдыха.

Рак

  1. Любовь (Солнце): символизирует счастливое событие, совместную поездку или важный шаг навстречу друг другу.
  2. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает борьбу за ресурсы, внимание руководства или выгодный проект.
  3. Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожность и склонность накручивать себя по пустякам.

Лев

  1. Любовь (Королева Пентаклей): говорит о стремлении к надёжности и конкретике вместо красивых обещаний.
  2. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): символизирует случайность, которая окажется полезнее тщательно продуманного плана.
  3. Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на риск мелких травм, растяжений или переутомления из-за чрезмерной активности.

Дева

  1. Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует нежелание возвращаться к прошлым отношениям и старым обидам.
  2. Профессиональная сфера (Мир): предрекает успешное завершение проекта или достижение важной цели.
  3. Здоровье (Отшельник): говорит о пользе диагностики.

Весы

  1. Любовь (Туз Кубков): указывает на новое чувство или неожиданную симпатию. 
  2. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает полезное знакомство, которое поможет в работе.
  3. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о необходимости заняться проблемой, которую вы долго игнорировали.

Скорпион

  1. Любовь (Справедливость): символизирует разговор, после которого исчезнет недосказанность.
  2. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): предрекает получение важной информации раньше конкурентов.
  3. Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о восстановлении после болезни, курса лечения или сложного эмоционального периода.

Стрелец

  1. Любовь (Дьявол): указывает на сильное притяжение, которое может перерасти в навязчивую увлечённость.
  2. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): символизирует обучение, стажировку или возможность получить полезный опыт.
  3. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит, что организму не хватает стабильного режима и полноценного сна.

Козерог

  1. Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует семейное торжество, помолвку или важную встречу с родственниками.
  2. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предрекает завершение дела, которое давно тянуло силы и ресурсы.
  3. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о снижении тревожности и постепенном улучшении качества сна.

Водолей

  1. Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтическое предложение, свидание или красивый жест со стороны партнёра.
  2. Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление авторитета и возможность повлиять на важное решение.
  3. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о риске эмоционального выгорания и апатии на фоне накопленной усталости.

Рыбы

  1. Любовь (Звезда): символизирует надежду на примирение или благоприятное развитие отношений.
  2. Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрое развитие событий.
  3. Здоровье (Сила): отличное самочувствие.
32 842
Хобби таро