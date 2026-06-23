Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня

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Раков ждёт счастливое событие в отношениях, а Водолеев — романтическое предложение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 23 июня, для всех знаков зодиака*.

Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.

Овен

Любовь (Паж Мечей): предрекает неожиданное сообщение от человека, о котором вы давно не вспоминали. Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): говорит о необходимости выбирать между двумя перспективными направлениями. Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на риск переохлаждения, снижения иммунитета или затянувшегося недомогания.

Телец

Любовь (Императрица): символизирует разговоры о семье или совместном проживании. Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает раскрытие чужих планов или скрытой информации. Здоровье (Король Кубков): говорит о постепенной нормализации эмоционального состояния и снижении уровня стресса.

Близнецы

Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание оставить позади отношения, которые перестали приносить радость. Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует возможность дополнительного заработка или выгодного предложения. Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о нехватке энергии, связанной с переутомлением и нарушением режима отдыха.

Рак

Любовь (Солнце): символизирует счастливое событие, совместную поездку или важный шаг навстречу друг другу. Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает борьбу за ресурсы, внимание руководства или выгодный проект. Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожность и склонность накручивать себя по пустякам.

Лев

Любовь (Королева Пентаклей): говорит о стремлении к надёжности и конкретике вместо красивых обещаний. Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): символизирует случайность, которая окажется полезнее тщательно продуманного плана. Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на риск мелких травм, растяжений или переутомления из-за чрезмерной активности.

Дева

Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует нежелание возвращаться к прошлым отношениям и старым обидам. Профессиональная сфера (Мир): предрекает успешное завершение проекта или достижение важной цели. Здоровье (Отшельник): говорит о пользе диагностики.

Весы

Любовь (Туз Кубков): указывает на новое чувство или неожиданную симпатию. Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает полезное знакомство, которое поможет в работе. Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о необходимости заняться проблемой, которую вы долго игнорировали.

Скорпион

Любовь (Справедливость): символизирует разговор, после которого исчезнет недосказанность. Профессиональная сфера (Верховная Жрица): предрекает получение важной информации раньше конкурентов. Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о восстановлении после болезни, курса лечения или сложного эмоционального периода.

Стрелец

Любовь (Дьявол): указывает на сильное притяжение, которое может перерасти в навязчивую увлечённость. Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): символизирует обучение, стажировку или возможность получить полезный опыт. Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит, что организму не хватает стабильного режима и полноценного сна.

Козерог

Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует семейное торжество, помолвку или важную встречу с родственниками. Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предрекает завершение дела, которое давно тянуло силы и ресурсы. Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о снижении тревожности и постепенном улучшении качества сна.

Водолей

Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтическое предложение, свидание или красивый жест со стороны партнёра. Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление авторитета и возможность повлиять на важное решение. Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о риске эмоционального выгорания и апатии на фоне накопленной усталости.

Рыбы