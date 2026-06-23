Раков ждёт семейное счастье, а Водолеев — головокружительная романтика: таро-расклад на вторник, 23 июня

Раков ждёт счастливое событие в отношениях, а Водолеев — романтическое предложение. «Клопс» публикует расклад на картах таро на вторник, 23 июня, для всех знаков зодиака*.
Помните, что расклады на таро — это не научно доказанный прогноз, а лишь развлечение. Они не несут в себе руководства к действию.
Овен
- Любовь (Паж Мечей): предрекает неожиданное сообщение от человека, о котором вы давно не вспоминали.
- Профессиональная сфера (Двойка Жезлов): говорит о необходимости выбирать между двумя перспективными направлениями.
- Здоровье (Пятёрка Пентаклей): указывает на риск переохлаждения, снижения иммунитета или затянувшегося недомогания.
Телец
- Любовь (Императрица): символизирует разговоры о семье или совместном проживании.
- Профессиональная сфера (Семёрка Мечей перевёрнутая): предрекает раскрытие чужих планов или скрытой информации.
- Здоровье (Король Кубков): говорит о постепенной нормализации эмоционального состояния и снижении уровня стресса.
Близнецы
- Любовь (Восьмёрка Кубков): указывает на желание оставить позади отношения, которые перестали приносить радость.
- Профессиональная сфера (Туз Пентаклей): символизирует возможность дополнительного заработка или выгодного предложения.
- Здоровье (Четвёрка Кубков): говорит о нехватке энергии, связанной с переутомлением и нарушением режима отдыха.
Рак
- Любовь (Солнце): символизирует счастливое событие, совместную поездку или важный шаг навстречу друг другу.
- Профессиональная сфера (Пятёрка Жезлов): предрекает борьбу за ресурсы, внимание руководства или выгодный проект.
- Здоровье (Девятка Мечей): указывает на тревожность и склонность накручивать себя по пустякам.
Лев
- Любовь (Королева Пентаклей): говорит о стремлении к надёжности и конкретике вместо красивых обещаний.
- Профессиональная сфера (Колесо Фортуны): символизирует случайность, которая окажется полезнее тщательно продуманного плана.
- Здоровье (Рыцарь Жезлов): указывает на риск мелких травм, растяжений или переутомления из-за чрезмерной активности.
Дева
- Любовь (Шестёрка Кубков перевёрнутая): символизирует нежелание возвращаться к прошлым отношениям и старым обидам.
- Профессиональная сфера (Мир): предрекает успешное завершение проекта или достижение важной цели.
- Здоровье (Отшельник): говорит о пользе диагностики.
Весы
- Любовь (Туз Кубков): указывает на новое чувство или неожиданную симпатию.
- Профессиональная сфера (Тройка Пентаклей): обещает полезное знакомство, которое поможет в работе.
- Здоровье (Башня перевёрнутая): говорит о необходимости заняться проблемой, которую вы долго игнорировали.
Скорпион
- Любовь (Справедливость): символизирует разговор, после которого исчезнет недосказанность.
- Профессиональная сфера (Верховная Жрица): предрекает получение важной информации раньше конкурентов.
- Здоровье (Шестёрка Мечей): говорит о восстановлении после болезни, курса лечения или сложного эмоционального периода.
Стрелец
- Любовь (Дьявол): указывает на сильное притяжение, которое может перерасти в навязчивую увлечённость.
- Профессиональная сфера (Паж Пентаклей): символизирует обучение, стажировку или возможность получить полезный опыт.
- Здоровье (Двойка Пентаклей): говорит, что организму не хватает стабильного режима и полноценного сна.
Козерог
- Любовь (Четвёрка Жезлов): символизирует семейное торжество, помолвку или важную встречу с родственниками.
- Профессиональная сфера (Десятка Мечей): предрекает завершение дела, которое давно тянуло силы и ресурсы.
- Здоровье (Луна перевёрнутая): говорит о снижении тревожности и постепенном улучшении качества сна.
Водолей
- Любовь (Рыцарь Кубков): указывает на романтическое предложение, свидание или красивый жест со стороны партнёра.
- Профессиональная сфера (Император): обещает укрепление авторитета и возможность повлиять на важное решение.
- Здоровье (Пятёрка Кубков): говорит о риске эмоционального выгорания и апатии на фоне накопленной усталости.
Рыбы
- Любовь (Звезда): символизирует надежду на примирение или благоприятное развитие отношений.
- Профессиональная сфера (Восьмёрка Жезлов): предрекает быстрое развитие событий.
- Здоровье (Сила): отличное самочувствие.