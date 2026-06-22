Где не ждали, там и повезёт: Тамара Глоба назвала знак с внезапными шансами в июне

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Во второй половине июня Стрельцам стоит чаще смотреть за пределы привычного маршрута: хорошие возможности для заработка могут появиться вдали от дома. Такой прогноз астролог Тамара Глоба дала на своём YouTube-канале.

Поездки и новые места способны принести деньги, впечатления и сильные чувства. В дороге возможны увлечения, влюблённость, а у некоторых — события, связанные с беременностью или зачатием.

Этот период будет удачным и для творчества. Стрельцы могут взяться за строительство, ремонт или другие практические дела — рядом окажутся люди, готовые помочь. В конце июня астролог советует беречь близких и внимательнее относиться к здоровью.

Помните, что гороскоп не является научно доказанной методикой предсказания. Это развлечение, а не руководство к действию.