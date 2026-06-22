12:04

Не бери зеркало в руки и старайся быть щедрым: приметы на 23 июня

  1. Зодиак
Автор:

23 июня в народном календаре — Знамения Тимофея. Православная церковь вспоминает священномученика Тимофея, епископа Прусского. В старину к этой дате особенно внимательно следили за природой: необычные явления считали предзнаменованиями, а у святого просили защиты и покровительства. Рассказываем о приметах и запретах.

Что нельзя делать 23 июня:

  1. злиться — считалось, что так можно отпугнуть удачу и привлечь денежные проблемы;
  2. жадничать — по приметам, после этого легко оказаться в долгах;
  3. заглядывать в чужие окна — чужие ошибки могли перейти на подсматривающего;
  4. оставлять окна незашторенными — верили, что вместе с открытым видом можно упустить своё счастье;
  5. трогать родинки — это сулило беду близким;
  6. брать в руки зеркало — говорили, что в него может вселиться нечистая сила;
  7. оставлять ложку на столе после еды — по поверью, весь год придётся терпеть голод;
  8. выносить мусор — вместе с ним из дома можно было вынести мир и согласие;
  9. праздновать свадьбу или проводить помолвку — такой союз мог быстро распасться;
  10. лукавить, недоговаривать и обманывать — считалось, что ложь обернётся проблемами со здоровьем.

Народные приметы на 23 июня:

  1. капельки сока на листьях ивы — погода испортится;
  2. куры, гуси и утки начинают ощипываться — ждали дождя;
  3. куры кудахчут — тоже к осадкам;
  4. цыплята прячутся — ненастье близко;
  5. в лесу теплее, чем в поле, а в низинах холодно — впереди тёплая погода;
  6. пауки попрятались — погода переменится;
  7. в ясный день не видно муравьёв — скоро придёт ненастье.
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