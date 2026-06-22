Не бери зеркало в руки и старайся быть щедрым: приметы на 23 июня

23 июня в народном календаре — Знамения Тимофея. Православная церковь вспоминает священномученика Тимофея, епископа Прусского. В старину к этой дате особенно внимательно следили за природой: необычные явления считали предзнаменованиями, а у святого просили защиты и покровительства. Рассказываем о приметах и запретах.
Что нельзя делать 23 июня:
- злиться — считалось, что так можно отпугнуть удачу и привлечь денежные проблемы;
- жадничать — по приметам, после этого легко оказаться в долгах;
- заглядывать в чужие окна — чужие ошибки могли перейти на подсматривающего;
- оставлять окна незашторенными — верили, что вместе с открытым видом можно упустить своё счастье;
- трогать родинки — это сулило беду близким;
- брать в руки зеркало — говорили, что в него может вселиться нечистая сила;
- оставлять ложку на столе после еды — по поверью, весь год придётся терпеть голод;
- выносить мусор — вместе с ним из дома можно было вынести мир и согласие;
- праздновать свадьбу или проводить помолвку — такой союз мог быстро распасться;
- лукавить, недоговаривать и обманывать — считалось, что ложь обернётся проблемами со здоровьем.
Народные приметы на 23 июня:
- капельки сока на листьях ивы — погода испортится;
- куры, гуси и утки начинают ощипываться — ждали дождя;
- куры кудахчут — тоже к осадкам;
- цыплята прячутся — ненастье близко;
- в лесу теплее, чем в поле, а в низинах холодно — впереди тёплая погода;
- пауки попрятались — погода переменится;
- в ясный день не видно муравьёв — скоро придёт ненастье.